Девушка Владимира Остапчука призналась, что не считает себя "второй": Любовь к себе помогает мне

26 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Девушка Владимира Остапчука призналась, что не считает себя
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
instagram.com/vova_ostapchuk

На минувших выходных Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую девушку Кристину Горняк.

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Паре теперь не нужно скрывать свои отношения, поэтому в Инстаграм-сториз Владимира и Кристины появляется много совместных видео. Также возлюбленная телеведущего активно отвечает на вопросы своих подписчиков.

Одним из таких был: не чувствует ли она себя "второй". На что Кристина ответила, что любовь к себе просто не позволяет ей считать себя на втором месте у любимого человека.

А чего это я вторая? Скажу такую свою мысль, что пока вы не будете у себя на первом месте, ничего не выйдет! – написала Горняк. – Я люблю себя и эта любовь к себе помогает мне и моему любимому!

Кристина Горняк / instagram.com/kristygor
Также Кристина рассказала, что уже познакомилась с родителями Вовы. Девушка отметила чувство юмора мамы Остапчука.

Мы ездили к ним в Умань и уже очень ждем их у нас в гостях в Киеве, – рассказала Крис. – У Вовы очень классные родители и скажу, что у него очень милая с юмором мама, так что теперь понятно, в кого он такой весельчак.

Владимир Остапчук с сыном / instagram.com/vova_ostapchuk
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Отметим, что после того, как пара рассекретила свои отношения, они практически каждый день находятся на фотосессиях. Кристина отметила, что никогда столько не снималась, однако понимает, что такая их мегапопулярность временная.

Напомним,

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