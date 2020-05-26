Девушка Владимира Остапчука призналась, что не считает себя "второй": Любовь к себе помогает мне
На минувших выходных Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую девушку Кристину Горняк.
Одним из таких был: не чувствует ли она себя "второй". На что Кристина ответила, что любовь к себе просто не позволяет ей считать себя на втором месте у любимого человека.
А чего это я вторая? Скажу такую свою мысль, что пока вы не будете у себя на первом месте, ничего не выйдет! – написала Горняк. – Я люблю себя и эта любовь к себе помогает мне и моему любимому!
Мы ездили к ним в Умань и уже очень ждем их у нас в гостях в Киеве, – рассказала Крис. – У Вовы очень классные родители и скажу, что у него очень милая с юмором мама, так что теперь понятно, в кого он такой весельчак.
Напомним,