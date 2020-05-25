Владимир Остапчук рассказал, что подал запрос на психологическую экспертизу экс-жены

25 мая 2020 00:05 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук рассказал, что подал запрос на психологическую экспертизу экс-жены
Владимир Остапчук с экс-супругой Еленой Войченко
instagram.com/olenavoychenko/

Только улеглись разговоры о громком разводе Владимира Остапчука с Еленой Войченко, как шоумен снова дал повод для обсуждений его личной жизни.

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На минувших выходных Владимир Остапчук представил публике свою новую девушку Кристину. Интервью с парой вышло в рамках программы «Светская жизнь».

Владимир и Кристина рассказали свою историю знакомства и подробности развития отношений. Также телеведущий высказался и о своей бывшей супруге. Как оказалось, Елена Войченко вынуждена будет проходить психологическую экспертизу.

Экс-супруга Владимира Остапчука Елена Войченко с детьми / instagram.com/olenavoychenko/
Катя Осадчая спросила, для чего Владимир подал запрос в опекунскую службу на проверку психики экс-жены и матери его двух детей. Ведь это делают в случае, когда хотят забрать себе детей.

У нас с Еленой были не решены вопросы с детьми еще в начале процесса развода, – ответил Остапчук. – Тогда, в августе-сентябре мне было очень сложно видеться с детками. Елена в некоторых интервью даже уверяла в том, что я неуравновешен. Я сказал: "Хорошо. Тогда каждый из нас сделает запрос, экспертизу и таким образом мы проверим". Я не хочу ни деток забирать, ни делать из этого какие-то громкие вещи. Просто это юридический момент, который я решил реализовать. Так же, как и Елена.

Отметим, принять окончательное решение о разводе Владимир и Елена решили в конце августа 2019 года. А в двадцатых числах августа Остапчук познакомился с Кристиной в Италии.

Елена Войченко с дочкой Эмилией / instagram.com/olenavoychenko/
Напомним,

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