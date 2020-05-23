Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную: Как я сразу не приметил ее?

23 мая 2020 23:35 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную: Как я сразу не приметил ее?
Телеведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

Катя Осадчая решила раскрыть все тайны личной жизни с новой пассией Владимира Остапчука.

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В начале февраля 2020 года в Сети заговорили о новом романе Владимира Остапчука. Предположительно, его возлюбленной была некая Кристина, работающая нотариусом. 

Подтверждать или опровергать эту информацию телеведущий не стал, а его бывшая супруга Елена Войченко также не называла имя пассии экс-мужа.

Экс-жена Владимира Остапчука Елена Войченко с сыном Эваном / instagram.com/olenavoychenko/

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Единственное, что заявила Елена, это то, что это уже десятый по счету роман Вовы, если не больше. И эту женщину она знает с первого дня их отношений с Остапчуком.

Вывести Владимира на откровенный разговор удалось Кате Осадчей. В программе «Светская жизнь» шоумен представил свою новую любовь.

Действительно, сейчас романтические отношения у Остапчука с девушкой по имени Кристина.

Знакомьтесь, моя Кристина. Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. А еще рассказать вам Нашу историю, настоящую, из первых уст. Как многие из вас уже знают, наше первое знакомство случилось еще в конце августа, на свадьбе в Италии, где я работал ведущим, а Кристина была гостьей - подружкой невесты. Вспоминая сейчас тот день, даже не понимаю, как я сразу не приметил ее, не обратил на нее внимание - красивую, безумно талантливую, искреннюю и удивительную. Да и она, признаться, на меня тоже. Мы пообщались и пропали… на какое-то время. Следующие несколько недель для меня были непростыми, ну вы в курсе, я с головой погрузился в свои проблемы и подготовку к эфирам “Танцев”. И все бы забылось, и мы больше никогда бы не встретили друг друга. Я, по сути уже будучи холостяком (мой бракоразводный процесс - бюрократическая машина уже была запущена), так и занимался своими делами, но… в моей жизни произошёл тот самый Счастливый случай. Я снова увидел Ее. И где бы вы думали? Правильно, за кулисами шоу “Танці з зірками”.

Владимир Остапчук с новой девушкой Кристиной / instagram.com/vova_ostapchuk

Как вы тоже уже знаете, Кристину неспроста называют “танцующий нотариус”. Много лет занимаясь спортивными бальными танцами, она пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко, участвовавшего тогда в “Танцах”. Тогда она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: «Вова, поверьте, все будет хорошо». Да, мы первое время были на “вы”. Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда, между нами проскочила та самая искра. А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и.... Остальное мы храним для себя. Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь - тебя не в чем упрекнуть. Ты меня поддерживаешь и вдохновляешь, любишь и окрыляешь. Мы крепко держимся за руки и любим. А это главное.

Кристина также немного рассказала Кате Осадчей про себя, и отметила, что семью Вовы и Елены не разбивала.

Я бывшая танцовщица бальных танцев. Танцы – это мое хобби. А нотариус я уже почти 11 лет. Съехались мы с Вовой в мае в новое жилье. До этого он жил на съемной квартире. Семью его я не разбивала. Счастливую семья не разобьешь. На хейт я не обращаю внимание. Пусть люди смотрят на свои семьи. С Еленой я не знакома.

Напомним,

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