Потап раскрыл правду о ситуации, когда Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана Балана

21 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Потап раскрыл правду о ситуации, когда Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана Балана
Потап и Настя Каменских
пресс-служба канала 1+1

Рэпер Потап из тех людей, кто умеет шутить и умеет смеяться над собой. Однако не все звезды понимают шутки, ну или юмор бывает неуместен.

Читайте такжеНазывает его "мальчик": Ольга Сумская призналась, что у 1-месячного внука нет имени
На карантине, чтобы не скучать, Алексей Потапенко запустил на YouTube шоу "2POPОDCAST", в рамках которого общается со своими коллегами на интересные темы, а также делятся друг с другом какими-нибудь закулисными тайнами.

Так, в одном из выпусков Потап вспомнил ситуацию, которая произошла на проекте «Голос країни-10», и которую практически полностью вырезали из эфира. Связано это было с выступлением Владимира Остапчука на сцене шоу.

Владимир Остапчук на проекте "Голос країни-10" / кадр из видео
После своего номера шоумен решил устроить, как он сам выразился, "прожарку" судьям вокального проекта. И это телезрители видели. Однако колкие шутки "зашли" не всем, поэтому реакцию тренеров Голоса убрали с эфира.

Читайте такжеСмело! Тина Кароль без нижнего белья снялась в откровенной фотосессии
В частности, сильно обиделись на Остапчука Тина и Дан. Однако Потап отметил, что в той ситуации Балан мог и подыграть Владимиру, не обижаться. Что касается Димы Монатика, то шутки ему тоже не понравились, но тогда ситуацию спас сам рэпер, и это сработало. 
Монатик / пресс-служба

Вышел Остапчук и говорит шутку про Дана Балана. Вот, это единственный гастербайтер, который в Украину поехал зарабатывать деньги, а не в Италию. Что-то такое. И Данчик на него обиделся. И начал: "Тоесть ты считаешь, что эта шутка как-то тебя характеризует.." Долгую начал речь. Когда человек отвечает, а тебе неудобно от этого, что он не посмеялся, что самоиронии нет. Что-то он в сторону Тины - ляп. И Тина тоже "угу" такая, но промолчала. Дан продолжал говорить. Хорошо, ну подыграй. Ты же звезда – тебя прожаривают. Обидчивые.

В итоге Потап резюмировал, что на Владимира Остапчука обиделись все судьи, кроме него и Насти Каменских.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд скандалы Тина Кароль Потап Алексей Потапенко Дан Балан новости телешоу Владимир Остапчук скандалы звезд Голос країни-10

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфинала
Новости

Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфиналаЭксклюзив
Мужу очень понравилось: Победительница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж
Новости

Мужу очень понравилось: Победительница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 15 cерию (эфир от 21.05.2020)
Сериалы

Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 15 cерию (эфир от 21.05.2020)
Говорит Украина: Между двух Светлан построю для детей забор? (эфир от 21.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Между двух Светлан построю для детей забор? (эфир от 21.05.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK