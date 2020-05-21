Потап раскрыл правду о ситуации, когда Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана Балана

Рэпер Потап из тех людей, кто умеет шутить и умеет смеяться над собой. Однако не все звезды понимают шутки, ну или юмор бывает неуместен.

На карантине, чтобы не скучать, Алексей Потапенко запустил на YouTube шоу "2POPОDCAST", в рамках которого общается со своими коллегами на интересные темы, а также делятся друг с другом какими-нибудь закулисными тайнами.

Так, в одном из выпусков Потап вспомнил ситуацию, которая произошла на проекте «Голос країни-10», и которую практически полностью вырезали из эфира. Связано это было с выступлением Владимира Остапчука на сцене шоу.

Владимир Остапчук на проекте "Голос країни-10" / кадр из видео

После своего номера шоумен решил устроить, как он сам выразился, "прожарку" судьям вокального проекта. И это телезрители видели. Однако колкие шутки "зашли" не всем, поэтому реакцию тренеров Голоса убрали с эфира.

Монатик / пресс-служба

В частности, сильно обиделись на Остапчука Тина и Дан. Однако Потап отметил, что в той ситуации Балан мог и подыграть Владимиру, не обижаться. Что касается Димы Монатика, то шутки ему тоже не понравились, но тогда ситуацию спас сам рэпер, и это сработало.

Вышел Остапчук и говорит шутку про Дана Балана. Вот, это единственный гастербайтер, который в Украину поехал зарабатывать деньги, а не в Италию. Что-то такое. И Данчик на него обиделся. И начал: "Тоесть ты считаешь, что эта шутка как-то тебя характеризует.." Долгую начал речь. Когда человек отвечает, а тебе неудобно от этого, что он не посмеялся, что самоиронии нет. Что-то он в сторону Тины - ляп. И Тина тоже "угу" такая, но промолчала. Дан продолжал говорить. Хорошо, ну подыграй. Ты же звезда – тебя прожаривают. Обидчивые.

В итоге Потап резюмировал, что на Владимира Остапчука обиделись все судьи, кроме него и Насти Каменских.

Напомним,