День вышиванки-2020: яркие и необычные наряды украинских звезд

21 мая 2020 13:20 Юлия Крутиева
День вышиванки-2020: яркие и необычные наряды украинских звезд
День вышиванки-2020: яркие и необычные наряды украинских звезд
социальная сеть Instagram

Сегодня в Украине традиционно отмечают День вышиванки. Украинские звезды не упустили возможность продемонстрировать яркие и стильные образы в национальной одежде.

Читайте такжеНазывает его "мальчик": Ольга Сумская призналась, что у 1-месячного внука нет имени
Мы решили сделать для вас самую яркую и крутую подборку фотографий знаменитостей в вышиванке. Ведь она стала незаменимой вещью в гардеробе практически каждого украинца.

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская

Зі Всесвітнім днем вишиванки!

Елена и Владимир Зеленские / instagram.com/zelenskiy_official

«Мисс Украина-2016», телеведущая Александра Кучеренко

День, коли стрічка новин рясніє українською вишивкою і стає неймовірно красивою. На цьому фото мені 17 років, і це - моя перша вишиванка. Виробляли її на замовлення у моєму рідному Дніпрі, а пасок до неї я купила вже на Андрївському узвозі, коли переїхала в Київ. Потім була ця, одна з перших моїх професійних фотосесій, фото з якої я далі надсилала на кастинг #місукраїна.

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

Ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ, адвокат Михаил Присяжнюк с семьей

Я завжди пишався українським народом, в кожному куточку землі, де б я не був, я завжди із гордістю казав і кажу, що я Українець! Я знаю нашу історію, знаю скільки всього прожито і пройдено , а ми все одно завжди вихваляємо і пишаємось своєю культурою, відчуваємо свою аутентичність! Ми співаємо наші пісні, читаємо дітям українські казки, вивчаємо традиції та пишаємось нашими героями! А сьогодні день, коли ми з гордістю одягаємо наші Вишиванки! Цей неймовірний витвір мистецтва, який нам подарувала наша українська культура! Особисто я неймовірно щасливий від того, що зараз в світі нашу вишиванку можна побачити вже в багатьох країнах світу.

Михаил Присяжнюк с семьей / instagram.com/mikhailprisiazhniuk

Телеведущий Юрий Горбунов

З Днем вишиванки!! Фантастичний одяг колись придумали українці! В вишиванці зручно,красиво і завжди модно!! Моя улюблена - білим по білому!

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

Телеведущая Катя Осадчая

З Днем вишиванки! Вишиванка - наша гордість, наша історія, наш генетичний код. Тішуся, що наше національне вбрання і національні мотиви популярні і далеко за межами нашої країни.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Певица NK | Настя Каменских

Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою. Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Фитнес-тренер, ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко

З днём вишиванки! Люблю Україну!

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Певица Джамала

Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка! Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів!

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Певец, актер, режиссер, лидер гурту "DZIDZIO" – Дзидзьо

Вітаю з Днем Вишиванки!!! Як Вам моя новенька?

Дзидзьо / instagram.com/dzidzio

Телеведущая Соломия Витвицкая

З Днем Вишиванки! Люблю вишивані сукні й сорочки, бо в них одразу почуваюся піднесено! Це завжди красиво і доречно.

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

Певица Светлана Тарабарова

З Днем Вишиванки, друзі!

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

Телеведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной

Вітаємо з Днем Вишиванки! Mr & Mrs Reshetnik

Кристина и Григорий Решетник / instagram.com/grisha_reshetnik

Певица Тоня Матвиенко

У кожній вишиванці наші національні символи. Хай кожного оберігає на щасливу долю! З днем вишиванки!

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / instagram.com/tonya_matvienko

Телеведущий Александр Педан

Любов до вишиванки і сьогоднішній день - ніяка не “шароварщина”, а свято, яке символізує зв’язок з пращурами через народні традиції! Вишиванка була завжди символом України. Так, зараз вона трохи модернізована, по-дизайнерськи змінена, але вся суть та краса залишається. Можливо, хтось не знає, але за офіційним дрес-кодом навіть на black tie (коли ти йдеш на якісь офіційні заходи, які відбуваються в міністерствах, посольствах) ти можеш одягнути чорний костюм із смокінгом для чоловіка і вечірню сукню для жінок, або маєш право вбратися в національний український костюм: вишиванку чи вишивану сукню. Усіх зі святом!

Александр Педан / instagram.com/pedanos

Fashion-фотограф Соня Плакидюк

З Днем Вишиванки, друзi. Я сьогодні почуваюся стиглою черешенькою у фанастичному вбранні!

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

Гимнастка Лилия Подкопаева

Вышиванка - изысканный символ Украины!

Лилия Подкопаева / instagram.com/podkopayeva_official

Телеведущая Надежда Матвеева

Почуваюся затишно та вишукано у вишиванці Юлії Магдич.

Надежда Матвеева / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Певица Ирина Билык

З Днем вишиванки друзі!

Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna

Певица Ирина Федишин с семьей

Вишиванка - це формування національної свідомості, це виховання любові до рідної землі. Зі святом!

Ирина Федишин с семьей / instagram.com/irynafedyshyn

Певица София Ротару

С Днём Вышиванки!

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Музыкант Сергей Бабкин

ВИШИВАНКАDAY! Зi святом, Друзi!!! Гарного дня! Натхнення та Любовi!

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official

Продюсер Потап

Наш доленосний народ грає у «виживанку», але любить Україну і вдягає вишиванки, Гей!

Потап / instagram.com/realpotap

Актриса Ольга Сумская

З ДНЕМ ВИШИВАНКИ, УКРАЇНЦІ! Сьогодні свято вишитої сорочки об‘єднує українців у всьому світі! Одягніть вишиванку,відчуйте тепло і красу національного одягу!

Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха

Я считаю, ВЫШИВАНКИ в украинском стиле сейчас переживают свой новый этап расцвета. Культуру и историю не изменить, как и украинскую национальную одежду — она будет актуальна всегда. Еще Во времена Владимира Мономаха вышиванки для женщин пряли, как не странно, только из конопли или льна. Считалось, что эти растения защищают будущую мать и ее еще не родившегося ребенка.

Виктория Смеюха / instagram.com/vikanablack

Певица Камалия с дочками

У вишиванці закладена культура, історія нашого народу. Вдягни свою улюблену вишиванку та розкажи її історію. З Днем вишиванки!!!

Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial

Облако тегов

Ольга Сумская Надежда Матвеева Катя Осадчая София Ротару Владимир Зеленский Соломия Витвицкая Юрий Горбунов Настя Каменских Потап Григорий Решетник Камалия Ирина Билык Джамала Тоня Матвиенко наряды Анита Луценко Александр Педан Светлана Тарабарова Лилия Подкопаева Дзидзьо Сергей Бабкин Вика из НеАнгелов Михаил Присяжнюк вышиванка праздник Соня Плакидюк День вышиванки Александра Кучеренко невероятные наряды Елена Зеленская

Материалы по теме

День вышиванки: украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов
Новости

День вышиванки: украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов
Филин: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
Сериалы

Филин: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
Называет его "мальчик": Ольга Сумская призналась, что у 1-месячного внука нет имени
Новости

Называет его "мальчик": Ольга Сумская призналась, что у 1-месячного внука нет имени
Гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK