День вышиванки-2020: яркие и необычные наряды украинских звезд
21 мая 2020 13:20
День вышиванки-2020: яркие и необычные наряды украинских звезд
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Сегодня в Украине традиционно отмечают День вышиванки. Украинские звезды не упустили возможность продемонстрировать яркие и стильные образы в национальной одежде.
вышиванке. Ведь она стала незаменимой вещью в гардеробе практически каждого украинца.
Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская
Зі Всесвітнім днем вишиванки!
Елена и Владимир Зеленские / instagram.com/zelenskiy_official
«Мисс Украина-2016», телеведущая Александра Кучеренко
День, коли стрічка новин рясніє українською вишивкою і стає неймовірно красивою. На цьому фото мені 17 років, і це - моя перша вишиванка. Виробляли її на замовлення у моєму рідному Дніпрі, а пасок до неї я купила вже на Андрївському узвозі, коли переїхала в Київ. Потім була ця, одна з перших моїх професійних фотосесій, фото з якої я далі надсилала на кастинг #місукраїна.
Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko
Ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ, адвокат Михаил Присяжнюк с семьей
Я завжди пишався українським народом, в кожному куточку землі, де б я не був, я завжди із гордістю казав і кажу, що я Українець! Я знаю нашу історію, знаю скільки всього прожито і пройдено , а ми все одно завжди вихваляємо і пишаємось своєю культурою, відчуваємо свою аутентичність! Ми співаємо наші пісні, читаємо дітям українські казки, вивчаємо традиції та пишаємось нашими героями! А сьогодні день, коли ми з гордістю одягаємо наші Вишиванки! Цей неймовірний витвір мистецтва, який нам подарувала наша українська культура! Особисто я неймовірно щасливий від того, що зараз в світі нашу вишиванку можна побачити вже в багатьох країнах світу.
Михаил Присяжнюк с семьей / instagram.com/mikhailprisiazhniuk
Телеведущий Юрий Горбунов
З Днем вишиванки!! Фантастичний одяг колись придумали українці! В вишиванці зручно,красиво і завжди модно!! Моя улюблена - білим по білому!
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy
Телеведущая Катя Осадчая
З Днем вишиванки! Вишиванка - наша гордість, наша історія, наш генетичний код. Тішуся, що наше національне вбрання і національні мотиви популярні і далеко за межами нашої країни.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha
Певица NK | Настя Каменских
Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою. Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux
Фитнес-тренер, ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко
З днём вишиванки! Люблю Україну!
Анита Луценко / instagram.com/anitasporty
Певица Джамала
Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка! Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів!
Джамала / instagram.com/jamalajaaa
Певец, актер, режиссер, лидер гурту "DZIDZIO" – Дзидзьо
Вітаю з Днем Вишиванки!!! Як Вам моя новенька?
Дзидзьо / instagram.com/dzidzio
Телеведущая Соломия Витвицкая
З Днем Вишиванки! Люблю вишивані сукні й сорочки, бо в них одразу почуваюся піднесено! Це завжди красиво і доречно.
Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska
Певица Светлана Тарабарова
З Днем Вишиванки, друзі!
Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova
Телеведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной
Вітаємо з Днем Вишиванки! Mr & Mrs Reshetnik
Кристина и Григорий Решетник / instagram.com/grisha_reshetnik
Певица Тоня Матвиенко
У кожній вишиванці наші національні символи. Хай кожного оберігає на щасливу долю! З днем вишиванки!
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / instagram.com/tonya_matvienko
Телеведущий Александр Педан
Любов до вишиванки і сьогоднішній день - ніяка не “шароварщина”, а свято, яке символізує зв’язок з пращурами через народні традиції! Вишиванка була завжди символом України. Так, зараз вона трохи модернізована, по-дизайнерськи змінена, але вся суть та краса залишається. Можливо, хтось не знає, але за офіційним дрес-кодом навіть на black tie (коли ти йдеш на якісь офіційні заходи, які відбуваються в міністерствах, посольствах) ти можеш одягнути чорний костюм із смокінгом для чоловіка і вечірню сукню для жінок, або маєш право вбратися в національний український костюм: вишиванку чи вишивану сукню. Усіх зі святом!
Александр Педан / instagram.com/pedanos
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
З Днем Вишиванки, друзi. Я сьогодні почуваюся стиглою черешенькою у фанастичному вбранні!
Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism
Гимнастка Лилия Подкопаева
Вышиванка - изысканный символ Украины!
Лилия Подкопаева / instagram.com/podkopayeva_official
Телеведущая Надежда Матвеева
Почуваюся затишно та вишукано у вишиванці Юлії Магдич.
Надежда Матвеева / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Певица Ирина Билык
З Днем вишиванки друзі!
Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna
Певица Ирина Федишин с семьей
Вишиванка - це формування національної свідомості, це виховання любові до рідної землі. Зі святом!
Ирина Федишин с семьей / instagram.com/irynafedyshyn
Певица София Ротару
С Днём Вышиванки!
София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official
Музыкант Сергей Бабкин
ВИШИВАНКАDAY! Зi святом, Друзi!!! Гарного дня! Натхнення та Любовi!
Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official
Продюсер Потап
Наш доленосний народ грає у «виживанку», але любить Україну і вдягає вишиванки, Гей!
Потап / instagram.com/realpotap
Актриса Ольга Сумская
З ДНЕМ ВИШИВАНКИ, УКРАЇНЦІ! Сьогодні свято вишитої сорочки об‘єднує українців у всьому світі! Одягніть вишиванку,відчуйте тепло і красу національного одягу!
Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska
Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха
Я считаю, ВЫШИВАНКИ в украинском стиле сейчас переживают свой новый этап расцвета. Культуру и историю не изменить, как и украинскую национальную одежду — она будет актуальна всегда. Еще Во времена Владимира Мономаха вышиванки для женщин пряли, как не странно, только из конопли или льна. Считалось, что эти растения защищают будущую мать и ее еще не родившегося ребенка.
Виктория Смеюха / instagram.com/vikanablack
Певица Камалия с дочками
У вишиванці закладена культура, історія нашого народу. Вдягни свою улюблену вишиванку та розкажи її історію. З Днем вишиванки!!!
Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial