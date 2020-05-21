Ольга Сумская призналась, что у 1-месячного внука нет имени: Называет его "мальчик"

21 мая 2020 12:10 Юлия Крутиева
Ольга Сумская призналась, что у 1-месячного внука нет имени: Называет его
Актриса Ольга Сумская и Антонина Паперная
instagram.com/tonya_papernaya

Месяц назад дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная родила второго ребенка.

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Пол малыша родители не сообщали, но на Instagram-странице программы «Ранок з Україною» народная артистка Ольга Сумская призналась – Тоня родила сына. Однако оказывается, родители до сих пор не дали мальчику имя.

Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить, всем советую испытать на полную эти эмоции, – поделилась Ольга Сумская. – Тонечка мне позвонила прямо из роддома – как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат – и вот появился мужчина.

Антонина Паперная / instagram.com/tonya_papernaya
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Несмотря на то, что мальчику сегодня ровно месяц, родители до сих пор не придумали ему имя. Ольга Сумская рассказала, как называет младшего брата 2-летняя Ева.

Они еще думают. Моя внучка называет его «мальчик», – призналась артистка. – Там дед Владимир, отец Владимир и третий Владимир уже будет много. Когда малыш родился, мы спрашивали: «Ну как там Владимирович?» Еще не определились, как назвать.

Супруги Владимир Яглыч и Антонина Паперная / instagram.com/tonya_papernaya
Напомним, 

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