Ольга Сумская призналась, что у 1-месячного внука нет имени: Называет его "мальчик"
21 мая 2020 12:10
Актриса Ольга Сумская и Антонина Паперная
instagram.com/tonya_papernaya
Месяц назад дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная родила второго ребенка.
Ольга Сумская призналась – Тоня родила сына. Однако оказывается, родители до сих пор не дали мальчику имя.Напомним,
Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить, всем советую испытать на полную эти эмоции, – поделилась Ольга Сумская. – Тонечка мне позвонила прямо из роддома – как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат – и вот появился мужчина.
Антонина Паперная / instagram.com/tonya_papernaya
Они еще думают. Моя внучка называет его «мальчик», – призналась артистка. – Там дед Владимир, отец Владимир и третий Владимир уже будет много. Когда малыш родился, мы спрашивали: «Ну как там Владимирович?» Еще не определились, как назвать.
Супруги Владимир Яглыч и Антонина Паперная / instagram.com/tonya_papernaya