Сергей Притула с семьей уехал из Киева: что случилось
20 мая 2020 19:00
Телеведущий Сергей Притула с дочкой Соломией
пресс-служба
На днях ведущий Нового канала Сергей Притула уехал из столицы, чтобы немного побыть на природе.
Сергея Притулы, что за место он выбрал для семейной прогулки.В своем Instagram ведущий даже разместил небольшое видео, в котором он с дочерью Соломией гладит корову, мирно пасущуюся на лугу.По словам Притулы, из-за того, что в детстве он привык к домашнему скоту, сейчас ему немного «странно видеть такой щенячий восторг» своего ребенка от обычной коровы.
Це було поряд із селом Витачів, кілометрів 60 від Києва, – делится Притула. – Ми прокатались у той бік із заїздом у Трипілля. Чудові краєвиди, і цікаво в контексті історичних подій.
Телеведущий Сергей Притула / instagram.com/siriy_ua
Моє дитинство пройшло в смт. Вишнівець, – вспоминает ведущий Нового канала. – Я пас корів (у нас були Зірка, Малина і Чорно-Ряба), відкидав гній та вичерпував гноївку за коровами та свинями, годував курчат, складав сіно в копиці, відсікав гичку від буряків, волочив мішками тирсу з «пилорами», щоб стелити худобі.
Сергей Притула с дочкой Соломией / пресс-служба Нового канала
Але, з іншого боку, чого чекати від урбанізованої дитини, – улыбается Сергей. – Пізнаємо життя у всіх його вимірах! Гарний був день!
Напомним,