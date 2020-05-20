Певица Sia усыновила двух 18-летних парней: У них не было почти никаких шансов

Более трех лет назад певица Sia развелась со своим мужем, американским кинорежиссером Эриком Андерс Лэнгом, в браке с которым прожила два с половиной года.

После расставания с Эриком звезда сообщила, что планирует оставаться далее по жизни одинокой и романтические отношения ее не интересуют. Но долго оставаться одной 44-летняя Sia не смогла.

И речь сейчас не о второй половинке артистки, а о ее сыновьях. На днях певица в интервью SiriusXM Hits 1's The Morning Mash Up рассказала, что в 2019 году стала мамой. Sia тайно усыновила двух 18-летних парней.

Им обоим было по 18 лет, а сейчас – по 19, – рассказала певица. – Они были уже очень взрослыми и у них не было почти никаких шансов попасть в приемную семью. Я их очень люблю!

В условиях самоизоляции звезда проводит время со своими сыновьями. Артистка отметила, что сидеть дома очень тяжело, зато есть свои плюсы – парни за это время подтянули свою учебу.

Отметим, что в 2019 году Sia призналась, что она страдает от хронической боли и синдрома Элерса–Данлоса, лечения которого нет, но существует терапия, смягчающая последствия.

Напомним,