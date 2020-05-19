Алла Мазур поборола рак и возвращается в эфир
В ноябре 2019 года телеведущая Алла Мазур сообщила шокирующую новость.
И сегодня Алла Мазур делится с публикой приятными новостями! Основная часть лечения позади и врачи делают хорошие прогнозы.
На своей странице в Facebook телеведущая сообщила, что готова вернуться в студию, приступить к любимой работе. Также Алла поблагодарила всех за поддержку, убедившись на личном опыте, что позитивная энергия действительно помогает.
Дорогі друзі, ми знову разом! Основна частина лікування позаду, прогнози добрі. До медиків звернулась вчасно - показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутись до улюбленої справи. В команду ТСН-тижня: з якою не втрачали зв'язку ні на день. І в студію: де весь цей час були на інформаційній передовій мої улюблені колеги. Всім ще раз щиро дякую за підтримку: ця добра енергія справді дуже помічна, я переконалась!
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