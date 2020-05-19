Алла Мазур поборола рак и возвращается в эфир

19 мая 2020 22:00 Юлия Крутиева
Алла Мазур поборола рак и возвращается в эфир
Телеведущая Алла Мазур
социальная сеть Facebook

В ноябре 2019 года телеведущая Алла Мазур сообщила шокирующую новость.

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У Аллы Мазур обнаружили рак. К медикам она обратилась вовремя, поэтому ведущая программы "ТСН-Тиждень" начала усиленно бороться с онкологическим заболеванием.

И сегодня Алла Мазур делится с публикой приятными новостями! Основная часть лечения позади и врачи делают хорошие прогнозы.

На своей странице в Facebook телеведущая сообщила, что готова вернуться в студию, приступить к любимой работе. Также Алла поблагодарила всех за поддержку, убедившись на личном опыте, что позитивная энергия действительно помогает.

Дорогі друзі, ми знову разом! Основна частина лікування позаду, прогнози добрі. До медиків звернулась вчасно - показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутись до улюбленої справи. В команду ТСН-тижня: з якою не втрачали зв'язку ні на день. І в студію: де весь цей час були на інформаційній передовій мої улюблені колеги. Всім ще раз щиро дякую за підтримку: ця добра енергія справді дуже помічна, я переконалась!

Напомним,

 

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