Меган Маркл владеет боевыми искусствами: неизвестные навыки миниатюрной брюнетки

19 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Меган Маркл владеет боевыми искусствами: неизвестные навыки миниатюрной брюнетки
Принц Гарри и Меган Маркл
Fotobank / GettyImages

Посмотрев на стройную красотку-жену принца Гарри, с трудом представляем ее боксирующей.

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Однако Меган Маркл действительно владеет боевыми искусствами. Об этом рассказал бывший тренер знаменитости – Хорхе Бланко из Испании, под руководством которого занимаются также Крис Хемсворт и Рианна.

Спортсмен утверждает, что в Торонто, во время съемок Меган в сериале "Форс-мажоры", где она сыграла роль Рэйчел Зейн, именно он занимался с актрисой тренировками.

Принц Гарри и Меган Маркл / Fotobank / GettyImages
Мы занимались боевыми искусствами: немного боксом, а иногда и кикбоксингом,
– отметил Хорхе в интервью The Mirror.

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Тренера порадовало и то, что Меган Маркл говорила по-испански, правда, с аргентинским акцентом. Также Бланко рассказал, что супруга принца очень отрытый и добрый человек. И он не прочь еще с ней поработать.

Напомним,

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