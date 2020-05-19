Меган Маркл владеет боевыми искусствами: неизвестные навыки миниатюрной брюнетки
19 мая 2020 18:00
Юлия Крутиева
Принц Гарри и Меган Маркл
Fotobank / GettyImages
Посмотрев на стройную красотку-жену принца Гарри, с трудом представляем ее боксирующей.
Однако Меган Маркл
действительно владеет боевыми искусствами. Об этом рассказал бывший тренер знаменитости – Хорхе Бланко из Испании, под руководством которого занимаются также Крис Хемсворт и Рианна.
Спортсмен утверждает, что в Торонто, во время съемок Меган в сериале "Форс-мажоры", где она сыграла роль Рэйчел Зейн, именно он занимался с актрисой тренировками.
Принц Гарри и Меган Маркл / Fotobank / GettyImages
Мы занимались боевыми искусствами: немного боксом, а иногда и кикбоксингом,
– отметил Хорхе в интервью The Mirror.
Тренера порадовало и то, что Меган Маркл говорила по-испански, правда, с аргентинским акцентом. Также Бланко рассказал, что супруга принца очень отрытый и добрый человек. И он не прочь еще с ней поработать.
Напомним,