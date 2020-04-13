Принц Гарри и Меган Маркл купили роскошный особняк: несмотря на слухи о бедственном положении

13 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Принц Гарри и Меган Маркл купили роскошный особняк: несмотря на слухи о бедственном положении
Меган Маркл и принц Гарри
Fotobank / GettyImages

После того, как супруги Меган и Гарри переехали в США, в прессе стали появляться слухи об их финансовых трудностях.

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Однако несмотря на все эти сплатни, Меган Маркл и принц Гарри обзавелись недвижимостью. Портал Daily Mail сообщает, что пара приобрела роскошный особняк стоимостью 15 млн долларов.

Особняк, который купили Гарри и Меган / trulia.com
Дом супруги купили у Мела Гибсона, ранее эта недвижимость принадлежала голливудской паре – актеру сериала "Секретные материалы" Дэвиду Духовны и Теа Леони. Стоит отметить, что особняк действительно шикарный: два бассейна, тренажерный зал, пять комнат, комфортные зоны отдыха, пять ванных комнат, вид на Тихий океан и прилегает к дому еще больше двух гектаров земли. Также есть отдельный гостевой домик.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что Меган Маркл и принц Гарри интересуются другой недвижимостью в Малибу – особняком, в котором когда-то мечтала жить принцесса Диана. Хотя новый дом супругов будет поскромнее того.

Напомним, 

 

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