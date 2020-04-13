Принц Гарри и Меган Маркл купили роскошный особняк: несмотря на слухи о бедственном положении
13 апреля 2020 16:00
Меган Маркл и принц Гарри
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После того, как супруги Меган и Гарри переехали в США, в прессе стали появляться слухи об их финансовых трудностях.
Меган Маркл и принц Гарри обзавелись недвижимостью. Портал Daily Mail сообщает, что пара приобрела роскошный особняк стоимостью 15 млн долларов.Дом супруги купили у Мела Гибсона, ранее эта недвижимость принадлежала голливудской паре – актеру сериала "Секретные материалы" Дэвиду Духовны и Теа Леони. Стоит отметить, что особняк действительно шикарный: два бассейна, тренажерный зал, пять комнат, комфортные зоны отдыха, пять ванных комнат, вид на Тихий океан и прилегает к дому еще больше двух гектаров земли. Также есть отдельный гостевой домик.
Особняк, который купили Гарри и Меган / trulia.com
Напомним,
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