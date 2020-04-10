Олег Винник рассказал о традиции на Пасху, которую "забрал с собой из детства"

10 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Олег Винник рассказал о традиции на Пасху, которую
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

Накануне светлого праздника Пасхи знаменитости делятся традициями, которые соблюдаются в их семье.

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Популярный певец Олег Винник, который подарит украинцам свои хиты на грандиозном концерте «Українська пісня року» в эфире канала Украина в субботу, 18 апреля, в 22:00, поделился трогательными детскими воспоминаниями о светлом празднике Пасхи.

В этом году украинцам придется отмечать один из главных религиозных праздников дома. Тем не менее, артист не расстраивается, ведь самым важным по-прежнему остается то, чтобы Воскресение Христово настало в душе.

Для меня, как для верующего человека, Пасха всегда была и остается самым большим и светлым праздником. Раньше в этот день обязательно ходил в церковь на службу. Люблю это волнительное состояние, святое таинство, с огромным уважением отношусь ко всем традициям. В детстве помогал матери печь паски: взбивал белки, доставал куличи из печи, а затем самостоятельно украшал их. После церкви мы собирались всей семьей за столом и начинали пробовать пасхальные лакомства. Это было особенное время!

Певец Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk
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По словам певца, сейчас он тоже старается провести праздничный день вместе с родными и соблюдает традицию, которую «забрал с собой из детства».

Заключается она в том, чтобы стукнуться друг с другом пасхальными яйцами, кто кого победит. А еще об лоб можно – так проверяется характер. Это всегда дарит радость за столом и дает возможность вновь почувствовать себя ребенком.

Напомним, 

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