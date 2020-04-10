Від пацанки до панянки-4: участница шокировала снимком с кровоподтеками, ссадинами и синяками

Вика #Синяк Кошутина стала «жертвой» странного тренда.

Участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» недаром получила прозвище #Синяк. В первый же день на проекте Юля #Бандитка Чигринец в пьяной разборке ударила ее по лицу. Недавно Вика поделилась страшным фото. На лице «пацанки» не только синяки и ссадины, но и кровоподтеки, у нее даже разбита губа.

Нет, меня не избил мой папа, просто это новый тренд – «Mugshot», – объяснила снимок Вика. – Как по мне, тренд очень странный, но я, в принципе, частенько делаю такой макияж, так что уже давно в тренде.

Вика #Синяк Кошутина / пресс-служба Нового канала

«Mugshot» – фотография под арестом, которую делают преступникам полицейские. Такие снимки стали трендом во время изоляции в сети TikTok. Юзеры рисуют на лице кровоподтеки, порезы и синяки. Челлендж вызвал шквал критики и негатива. Некоторые усматривают в нем пропаганду насилия. Вику же поклонники начали обвинять, что она совершенно не изменилась, и зря занимала чужое место на проекте.

Она еще как изменилась, – заступилась тезка, Вика #Боксерша Алехина. – Внимательно посмотрите шестой или седьмой выпуск. Вика в конце рассказывала, какое позитивное отношение у нее появилось к людям. Внутренние изменения не так заметны, как внешние.

Кстати, «пацанкам» к странным макияжам вроде «Mugshot» не привыкать. То их в воспитательных целях состарят и отправят просить милостыню, то сделают из них Клеопатру и рабынь. Какие еще интересные испытания ждут девушек на проекте – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,