Від пацанки до панянки-4: участница шокировала снимком с кровоподтеками, ссадинами и синяками

Эксклюзив 10 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница шокировала снимком с кровоподтеками, ссадинами и синяками
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Вика #Синяк Кошутина стала «жертвой» странного тренда.

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Участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» недаром получила прозвище #Синяк. В первый же день на проекте Юля #Бандитка Чигринец в пьяной разборке ударила ее по лицу. Недавно Вика поделилась страшным фото. На лице «пацанки» не только синяки и ссадины, но и кровоподтеки, у нее даже разбита губа.

Нет, меня не избил мой папа, просто это новый тренд – «Mugshot», – объяснила снимок Вика. – Как по мне, тренд очень странный, но я, в принципе, частенько делаю такой макияж, так что уже давно в тренде.

Вика #Синяк Кошутина / пресс-служба Нового канала
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«Mugshot» – фотография под арестом, которую делают преступникам полицейские. Такие снимки стали трендом во время изоляции в сети TikTok. Юзеры рисуют на лице кровоподтеки, порезы и синяки. Челлендж вызвал шквал критики и негатива. Некоторые усматривают в нем пропаганду насилия. Вику же поклонники начали обвинять, что она совершенно не изменилась, и зря занимала чужое место на проекте.

Она еще как изменилась, – заступилась тезка, Вика #Боксерша Алехина. – Внимательно посмотрите шестой или седьмой выпуск. Вика в конце рассказывала, какое позитивное отношение у нее появилось к людям. Внутренние изменения не так заметны, как внешние.

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Кстати, «пацанкам» к странным макияжам вроде «Mugshot» не привыкать. То их в воспитательных целях состарят и отправят просить милостыню, то сделают из них Клеопатру и рабынь. Какие еще интересные испытания ждут девушек на проекте – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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