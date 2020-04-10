Від пацанки до панянки-4: участница шокировала снимком с кровоподтеками, ссадинами и синяками
Эксклюзив 10 апреля 2020 14:00
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала
Вика #Синяк Кошутина стала «жертвой» странного тренда.
«Від пацанки до панянки» недаром получила прозвище #Синяк. В первый же день на проекте Юля #Бандитка Чигринец в пьяной разборке ударила ее по лицу. Недавно Вика поделилась страшным фото. На лице «пацанки» не только синяки и ссадины, но и кровоподтеки, у нее даже разбита губа.
Нет, меня не избил мой папа, просто это новый тренд – «Mugshot», – объяснила снимок Вика. – Как по мне, тренд очень странный, но я, в принципе, частенько делаю такой макияж, так что уже давно в тренде.
Вика #Синяк Кошутина / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеСестре не нравятся мои "хахали": Солистка группы KAZKA рассказала про своего парня-иностранца«Mugshot» – фотография под арестом, которую делают преступникам полицейские. Такие снимки стали трендом во время изоляции в сети TikTok. Юзеры рисуют на лице кровоподтеки, порезы и синяки. Челлендж вызвал шквал критики и негатива. Некоторые усматривают в нем пропаганду насилия. Вику же поклонники начали обвинять, что она совершенно не изменилась, и зря занимала чужое место на проекте.
Она еще как изменилась, – заступилась тезка, Вика #Боксерша Алехина. – Внимательно посмотрите шестой или седьмой выпуск. Вика в конце рассказывала, какое позитивное отношение у нее появилось к людям. Внутренние изменения не так заметны, как внешние.
Напомним,