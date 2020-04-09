Для съемок сериала Консультант специально построили морг
В понедельник, 13 апреля, в 21:00 телеканал «Украина» покажет первые серии детективной мелодрамы «Консультант» совместного производства компании Star Media и канала.
В 16 сериях зрители увидят 8 детективных историй. Основной съемочной локацией стал криминалистический отдел управления полиции, который соорудили на киностудии в одном из районов украинской столицы. Кроме того, специально для съемок «Консультанта» создали прозекторскую, где герои сериала устанавливают причины смерти жертв.
Мы сами создали морг, некую прозекторскую, в которой уже найденные на местах преступления трупы проходят обследование с детализацией увечий, – отмечает режиссер-постановщик Олег Туранский. – Это все проецируется на экран. Зритель сможет увидеть нестандартную прозекторскую, как в популярном сериале «C.S.I.».
Режиссер говорит: хотя герои многосерийного фильма являются профессионалами, которые расследуют преступления, прежде всего они – обычные люди со своими проблемами и душевными переживаниями.
«Консультант» – это история жизни людей и взаимоотношений между ними. Не только процедурал. В сериале много чувств, любви, боли. Некоторых актеров зрители увидят в новых ипостасях, – убежден Олег Туранский. – По мере развития сюжета герои меняются, проходят через глубокие душевные переживания, принимают судьбоносные решения. Именно этим в основном наполнено наше кино – психологией живых людей, их стремлением стать счастливее, разгадыванием тайн прошлого, которые происходят на фоне детективных расследований.
Оператор-постановщик картины – Александр Гребенников. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Алексей Терентьев, Влад Ряшин. Производством занимались канал «Украина» и компания Star Media. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.
Смотрите премьеру 16-серийного детектива «Консультант» в понедельник, 13 апреля, в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,