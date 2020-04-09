Для съемок сериала Консультант специально построили морг

В понедельник, 13 апреля, в 21:00 телеканал «Украина» покажет первые серии детективной мелодрамы «Консультант» совместного производства компании Star Media и канала.

Новый сериал «Консультант» расскажет о криминалистах, которые распутывают самые загадочные преступления, а также пытаются разобраться с призраками собственного прошлого. Накануне премьеры режиссер картины Олег Туранский поделился подробностями сюжета и съемок кино.

В 16 сериях зрители увидят 8 детективных историй. Основной съемочной локацией стал криминалистический отдел управления полиции, который соорудили на киностудии в одном из районов украинской столицы. Кроме того, специально для съемок «Консультанта» создали прозекторскую, где герои сериала устанавливают причины смерти жертв.

Сериал Консультант на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Мы сами создали морг, некую прозекторскую, в которой уже найденные на местах преступления трупы проходят обследование с детализацией увечий, – отмечает режиссер-постановщик Олег Туранский. – Это все проецируется на экран. Зритель сможет увидеть нестандартную прозекторскую, как в популярном сериале «C.S.I.».

Для съемок привлекали полицию, а также профессиональных каскадеров. Несмотря на то, что некоторые трюки артисты выполняли сами, в сложно постановочных моментах их дублировали каскадеры, поскольку безопасность всегда превыше всего.

Режиссер говорит: хотя герои многосерийного фильма являются профессионалами, которые расследуют преступления, прежде всего они – обычные люди со своими проблемами и душевными переживаниями.

Сериал Консультант на канале Украина / пресс-служба канала Украина

«Консультант» – это история жизни людей и взаимоотношений между ними. Не только процедурал. В сериале много чувств, любви, боли. Некоторых актеров зрители увидят в новых ипостасях, – убежден Олег Туранский. – По мере развития сюжета герои меняются, проходят через глубокие душевные переживания, принимают судьбоносные решения. Именно этим в основном наполнено наше кино – психологией живых людей, их стремлением стать счастливее, разгадыванием тайн прошлого, которые происходят на фоне детективных расследований.

Сериал Консультант на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Как сообщалось ранее, в детективной мелодраме снялись Алексей Морозов, Алина Сергеева, Павел Вишняков, Елизар Назаренко, Алексей Нагрудный, Дмитрий Соловьев, Артур Логай, Анна Арефьева, Олеся Жураковская, Игорь Портянко, Павел Харланчук и другие актеры.

Оператор-постановщик картины – Александр Гребенников. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Алексей Терентьев, Влад Ряшин. Производством занимались канал «Украина» и компания Star Media. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 16-серийного детектива «Консультант» в понедельник, 13 апреля, в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,