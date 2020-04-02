В понедельник, 13 апреля, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера детективной мелодрамы «Консультант».

16-серийный фильм совместного производства компании Star Media и канала «Украина» расскажет 8 запутанных историй с неординарным подходом к их расследованию.

Суперкриминалиста Бориса Крылова называют современным Шерлоком Холмсом. Используя оригинальные и порой парадоксальные методы работы, он раскрывает самые запутанные преступления. Однако настоящим испытанием для него становится расследование гибели собственного отца. Официальная версия – обычная авария, водитель грузовика уснул за рулем. Сам Крылов получил в ДТП тяжелые травмы, а его отец погиб на месте. Крылов уверен, что произошло хорошо спланированное убийство.

На канале Украина – премьера детективной мелодрамы Консультант / пресс-служба канала Украина

Работая в полиции в качестве консультанта, он сталкивается с любовью всей своей жизни – когда-то его студенткой, а сейчас руководителем следственной группы Анной Воскресенской. Больше 10 лет назад у них был роман, но измена разрушила отношения влюбленных. Анна сама воспитывает сына, отношения с ним – ее самое больное место. Расследуя преступления и разыскивая преступников, криминалисты сталкиваются с тайнами прошлого и осознают, что их чувства все еще живы.

Главную роль – суперсыщика Крылова – сыграл актер Алексей Морозов, известный по сериалу «Спецы». По словам режиссера-постановщика Олега Туранского, в каждых двух сериях «Консультанта» раскрывается новое преступление, которые все время будут держать зрителей в интриге.

Особое внимание наши следователи уделяют деталям, связанным с психологией, логикой убийств. Собирая улики на месте преступления, методом рассуждений и дедукции они приходят к логическому выводу, но бывают настолько парадоксальные случаи, когда именно нестандартная призма мышления Крылова позволяет развязывать такие кейсы, – говорит режиссер. – И, конечно, мы следим за взаимоотношениями между главными героями – Анны с сыном, с мужчиной, которого она любит, с теми, кто проявляет к ней симпатию. Так что зрители будут с интересом наблюдать за ее личной жизнью на фоне детективных расследований.

На канале Украина – премьера детективной мелодрамы Консультант / пресс-служба канала Украина

Актриса Алина Сергеева, которая исполнила роль Анны Воскресенской, признается, что ее героиня очень непростая. При подготовке к роли она встречалась с двумя следователями и присутствовала на допросе пострадавшего человека.

Мне было важно увидеть, как следователь заходит в помещение, как располагается на месте допроса, держит ручку, смотрит по сторонам. Какая у него жестикуляция, артикуляция, мимика. Он задает вопросы, которые, как порой кажется постороннему человеку, совсем не относятся к делу. Например, был ли в этот день дождь. На самом деле, все эти детали имеют значение. Сложнее всего мне давались сцены в кабинетах, где идет следовательская рутина: допросы, изучение материалов, совещания… Когда мне нужно смотреть в протокол и очень сильно интересоваться материалом, который извлекли из-под ногтей жертвы, изучить химический состав, отследить местонахождение человека в конкретное время. Такие формальные вещи, которые присутствуют в работе следователя. А я как актриса привыкла к тому, что в сценах есть какие-то человеческие взаимоотношения, это моя территория и я понимаю, что с этим делать. Очень помог мне в этой работе наш режиссер, он подсказывал и не дал упасть в грязь лицом,

– улыбаясь, рассказывает Алина Сергеева.

Также в детективе снялись Павел Вишняков, Елизар Назаренко, Алексей Нагрудный, Дмитрий Соловьев, Артур Логай, Анна Арефьева, Олеся Жураковская, Игорь Портянко, Павел Харланчук и другие актеры.

На канале Украина – премьера детективной мелодрамы Консультант / пресс-служба канала Украина

Создатели многосерийного фильма привлекали криминалистов и на этапе сценария, и непосредственно к съемкам, которые подсказывали нюансы в работе следователей и следили за правильностью их отображения на экране. Некоторые сериальные истории совпадают с реально расследуемыми киевскими оперативниками кейсами.

Оператор-постановщик картины – Александр Гребенников. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Алексей Терентьев, Влад Ряшин. Производством занимались канал «Украина» и компания Star Media. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 16-серийного детектива «Консультант» в понедельник, 13 апреля, в 21:00 на телеканале «Украина».