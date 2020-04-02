На канале Украина – премьера детективной мелодрамы Консультант
В понедельник, 13 апреля, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера детективной мелодрамы «Консультант».
Суперкриминалиста Бориса Крылова называют современным Шерлоком Холмсом. Используя оригинальные и порой парадоксальные методы работы, он раскрывает самые запутанные преступления. Однако настоящим испытанием для него становится расследование гибели собственного отца. Официальная версия – обычная авария, водитель грузовика уснул за рулем. Сам Крылов получил в ДТП тяжелые травмы, а его отец погиб на месте. Крылов уверен, что произошло хорошо спланированное убийство.
Главную роль – суперсыщика Крылова – сыграл актер Алексей Морозов, известный по сериалу «Спецы». По словам режиссера-постановщика Олега Туранского, в каждых двух сериях «Консультанта» раскрывается новое преступление, которые все время будут держать зрителей в интриге.
Особое внимание наши следователи уделяют деталям, связанным с психологией, логикой убийств. Собирая улики на месте преступления, методом рассуждений и дедукции они приходят к логическому выводу, но бывают настолько парадоксальные случаи, когда именно нестандартная призма мышления Крылова позволяет развязывать такие кейсы, – говорит режиссер. – И, конечно, мы следим за взаимоотношениями между главными героями – Анны с сыном, с мужчиной, которого она любит, с теми, кто проявляет к ней симпатию. Так что зрители будут с интересом наблюдать за ее личной жизнью на фоне детективных расследований.
Мне было важно увидеть, как следователь заходит в помещение, как располагается на месте допроса, держит ручку, смотрит по сторонам. Какая у него жестикуляция, артикуляция, мимика. Он задает вопросы, которые, как порой кажется постороннему человеку, совсем не относятся к делу. Например, был ли в этот день дождь. На самом деле, все эти детали имеют значение. Сложнее всего мне давались сцены в кабинетах, где идет следовательская рутина: допросы, изучение материалов, совещания… Когда мне нужно смотреть в протокол и очень сильно интересоваться материалом, который извлекли из-под ногтей жертвы, изучить химический состав, отследить местонахождение человека в конкретное время. Такие формальные вещи, которые присутствуют в работе следователя. А я как актриса привыкла к тому, что в сценах есть какие-то человеческие взаимоотношения, это моя территория и я понимаю, что с этим делать. Очень помог мне в этой работе наш режиссер, он подсказывал и не дал упасть в грязь лицом,– улыбаясь, рассказывает Алина Сергеева.
Также в детективе снялись Павел Вишняков, Елизар Назаренко, Алексей Нагрудный, Дмитрий Соловьев, Артур Логай, Анна Арефьева, Олеся Жураковская, Игорь Портянко, Павел Харланчук и другие актеры.
Оператор-постановщик картины – Александр Гребенников. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Алексей Терентьев, Влад Ряшин. Производством занимались канал «Украина» и компания Star Media. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.
Смотрите премьеру 16-серийного детектива «Консультант» в понедельник, 13 апреля, в 21:00 на телеканале «Украина».