Актер сериала Отважные Вячеслав Василюк рассказал об отношениях с женой, которая младше него на 18 лет

Известный украинский актер и ведущий Вячеслав Василюк сыграл роль полковника в новой детективной драме «Отважные», премьеру первой серии которой телеканал «Украина» покажет в понедельник, 6 апреля, в 18:00.

Фильмография украинского актера Вячеслава Василюка впечатляет – более 140 сыгранных ролей в отечественных фильмах и сериалах . Казалось бы, он переиграл всех возможных персонажей, но нет.

В новой драме канала «Украина» Вячеславу досталась роль полковника Кириченко – это отрицательный герой, осуществляющий надзор за всеми инновационными проектами в полиции, одним из которых является женское подразделение по противодействию домашнему насилию, которым руководит его бывшая жена Инга Долинская. Сам артист признается – то, что его утвердили на роль, стало настоящей неожиданностью, ведь и внешне, и внутренне он далек от своего героя.

Актер сериала Отважные Вячеслав Василюк / Film.ua

На съемочной площадке актер рассказал, что постоянно занимается саморазвитием, учит иностранные языки и пишет сценарии. А поддерживает во всех начинаниях Вячеслава его молодая жена, которая младше него на 18 лет.

Она меня всегда поддерживает. Бывают периоды, когда нет работы, долго не приглашают на кастинги, не дают роли, особенно январь-февраль – это очень трудное время для актера, когда продюсеры делают новые бюджеты, пересматривают сценарии. Кино просыпается примерно с марта. Жена всегда говорит: «Слав, не волнуйся, все будет нормально. Пока ты дома, давай посмотрим хорошее кино или развеемся, поедем в другой город, сходим в театр»,

– рассказал Вячеслав Василюк на съемочной площадке сериала «Отважные».

Актер сериала Отважные Вячеслав Василюк / Film.ua

А поход в театр для них, как отдельный ритуал. Актер признается, они с женой 4-5 раз в месяц посещают театр, смотрят новые постановки. К тому же, по словам Вячеслава, в быту с молодой избранницей тоже не возникает никаких проблем, так что это именно та женщина, которую он искал:

Почему такая большая разница в возрасте? Возможно, я искал ее так долго – 20 лет, чтобы найти именно такую жену, с которой мы так сходимся. Когда-то мой педагог говорил, что любовь – это как 2 половинки яблочка, когда они совпадают, то вы одно целое, а если нет, то оно гниет, и тогда надо либо начинать жизнь с начала, либо мучиться дальше. Ну, лучше начать с начала.

Смотрите премьеру первых серий 40-серийной картины «Отважные» в понедельник, 6 апреля, в 18:00 на канале «Украина» и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,