Актер сериала Отважные Вячеслав Василюк рассказал об отношениях с женой, которая младше него на 18 лет
Известный украинский актер и ведущий Вячеслав Василюк сыграл роль полковника в новой детективной драме «Отважные», премьеру первой серии которой телеканал «Украина» покажет в понедельник, 6 апреля, в 18:00.
В новой драме канала «Украина» Вячеславу досталась роль полковника Кириченко – это отрицательный герой, осуществляющий надзор за всеми инновационными проектами в полиции, одним из которых является женское подразделение по противодействию домашнему насилию, которым руководит его бывшая жена Инга Долинская. Сам артист признается – то, что его утвердили на роль, стало настоящей неожиданностью, ведь и внешне, и внутренне он далек от своего героя.
Она меня всегда поддерживает. Бывают периоды, когда нет работы, долго не приглашают на кастинги, не дают роли, особенно январь-февраль – это очень трудное время для актера, когда продюсеры делают новые бюджеты, пересматривают сценарии. Кино просыпается примерно с марта. Жена всегда говорит: «Слав, не волнуйся, все будет нормально. Пока ты дома, давай посмотрим хорошее кино или развеемся, поедем в другой город, сходим в театр»,– рассказал Вячеслав Василюк на съемочной площадке сериала «Отважные».
Почему такая большая разница в возрасте? Возможно, я искал ее так долго – 20 лет, чтобы найти именно такую жену, с которой мы так сходимся. Когда-то мой педагог говорил, что любовь – это как 2 половинки яблочка, когда они совпадают, то вы одно целое, а если нет, то оно гниет, и тогда надо либо начинать жизнь с начала, либо мучиться дальше. Ну, лучше начать с начала.
Смотрите премьеру первых серий 40-серийной картины «Отважные» в понедельник, 6 апреля, в 18:00 на канале «Украина» и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,