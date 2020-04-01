Владимир Остапчук заявил о романе с Викторией Булитко: не могу больше скрывать
Поклонники шоумена гадают, кто же она - его новая пассия? Действительно ли это нотариус по имени Кристина?
В своей публикации Владимир признался в чувствах и поблагодарил подписчиков за то, что поддерживают и не осуждают.
Не могу больше скрывать свою Любовь. Вот она - владелица «руки» и новая девушка Остапчука. Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз. Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете. Всем Любви.
Интересно, как на такую шутку отреагирует Виктория и ее возлюбленный, с которым она встречается уже 5 лет.
Напомним,