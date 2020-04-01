Владимир Остапчук заявил о романе с Викторией Булитко: не могу больше скрывать

1 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук заявил о романе с Викторией Булитко: не могу больше скрывать
Виктория Булитко и Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

Поклонники шоумена гадают, кто же она - его новая пассия? Действительно ли это нотариус по имени Кристина?

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Раскрыть все карты Владимир Остапчук решил сегодня. На своей странице в Инстаграм он опубликовал совместное фото со звездой «Дизель-шоу» Викторией Булитко. 

В своей публикации Владимир признался в чувствах и поблагодарил подписчиков за то, что поддерживают и не осуждают.

Не могу больше скрывать свою Любовь. Вот она - владелица «руки» и новая девушка Остапчука. Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз. Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете. Всем Любви.

Шоумен Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
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Но "развести" публику Остапчуку не удалось. Фолловеры не поверили этому факту и поздравили Владимира с 1 апреля.

Интересно, как на такую шутку отреагирует Виктория и ее возлюбленный, с которым она встречается уже 5 лет.

Напомним, 

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личная жизнь звезд социальные сети отношения 1 апреля новости Виктория Булитко Владимир Остапчук

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