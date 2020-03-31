В пиджаке на голое тело: Жена Евгения Кошевого показала соблазнительный кадр
Выглядеть соблазнительно и игриво в пиджаке - легко! Стоит его лишь надеть на голое тело.
Супруга комика Евгения Кошевого также решила примерить этот стильный образ. На своей странице в Инстаграм Ксения опубликовала соблазнительный кадр, где она запечатлена в клетчатом пиджаке, надетом на голое тело.
Карантин не повод опускать руки, наоборот есть время все переоценить, взвесить, прислушаться. Это хорошая перезагрузка, - подписала снимок Ксения. - Побыть рядом с близкими. Построить планы на дальнейшее будущее! А я верю, что оно точно будет светлым!
Напомним,