В пиджаке на голое тело: Жена Евгения Кошевого показала соблазнительный кадр

31 марта 2020 23:00 Юлия Крутиева
В пиджаке на голое тело: Жена Евгения Кошевого показала соблазнительный кадр
Комик Евгений Кошевой с женой Ксенией
instagram.com/yalta_k

Выглядеть соблазнительно и игриво в пиджаке - легко! Стоит его лишь надеть на голое тело.

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Пиджак на голое тело стал в мире моды уже своеобразным трендом. Многие знаменитости предпочитают этот наряд для красных дорожек и светских мероприятий.

Супруга комика Евгения Кошевого также решила примерить этот стильный образ. На своей странице в Инстаграм Ксения опубликовала соблазнительный кадр, где она запечатлена в клетчатом пиджаке, надетом на голое тело. 

Жена Евгения Кошевого Ксения / instagram.com/yalta_k

Карантин не повод опускать руки, наоборот есть время все переоценить, взвесить, прислушаться. Это хорошая перезагрузка, - подписала снимок Ксения. - Побыть рядом с близкими. Построить планы на дальнейшее будущее! А я верю, что оно точно будет светлым!

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Подписчики Ксении оценили ее наряд и отметили, что она выглядит как всегда элегантно.

Напомним,

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