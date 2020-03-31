Синди Кроуфорд поделилась снимками с домашних родов

31 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Синди Кроуфорд поделилась снимками с домашних родов
Супермодель Синди Кроуфорд
Fotobank / GettyImages

Американская супермодель опубликовала архивные фото в Сети.

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На своей странице в Инстаграм Синди Кроуфорд решила поделиться с поклонниками редкими фотографиями, которые были сделаны во время домашних родов звезды. На черно-белых снимках супермодель запечатлена на кровати с новорожденным малышом на руках.

Синди Кроуфорд / instagram.com/cindycrawford
Таким образом Кроуфорд хочет поддержать беременных женщин в период пандемии коронавируса, и рассказать им свою историю домашних родов.

Это сложное время для нас всех, но особенно мое сердце разбивается от мыслей о матерях и их партнеров... В связи с ростом случаев COVID-19 и изменением политики рождения детей в больницах, многим женщинам будет интересно узнать про мой опыт домашних родов,
– написала знаменитость и попросила своих подписчиков писать ей вопросы, а она в свою очередь с удовольствием на них будет отвечать.

Синди Кроуфорд / instagram.com/cindycrawford
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В комментариях многие поклонники звезды отметили, что и понятия не имели, что у Синди есть такой опыт родов, и поблагодарили ее за то, что она подняла такую тему. Другие же выразили мнение, что все это очень опасно как для ребенка, так и для роженицы. 

Напомним,

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