Синди Кроуфорд поделилась снимками с домашних родов

Американская супермодель опубликовала архивные фото в Сети.

На своей странице в Инстаграм Синди Кроуфорд решила поделиться с поклонниками редкими фотографиями, которые были сделаны во время домашних родов звезды. На черно-белых снимках супермодель запечатлена на кровати с новорожденным малышом на руках.

Синди Кроуфорд / instagram.com/cindycrawford

Таким образом Кроуфорд хочет поддержать беременных женщин в период пандемии коронавируса, и рассказать им свою историю домашних родов.

Это сложное время для нас всех, но особенно мое сердце разбивается от мыслей о матерях и их партнеров... В связи с ростом случаев COVID-19 и изменением политики рождения детей в больницах, многим женщинам будет интересно узнать про мой опыт домашних родов,

– написала знаменитость и попросила своих подписчиков писать ей вопросы, а она в свою очередь с удовольствием на них будет отвечать.

Синди Кроуфорд / instagram.com/cindycrawford

В комментариях многие поклонники звезды отметили, что и понятия не имели, что у Синди есть такой опыт родов, и поблагодарили ее за то, что она подняла такую тему. Другие же выразили мнение, что все это очень опасно как для ребенка, так и для роженицы.

Напомним,