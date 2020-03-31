Синди Кроуфорд поделилась снимками с домашних родов
31 марта 2020 15:00
Супермодель Синди Кроуфорд
Fotobank / GettyImages
Американская супермодель опубликовала архивные фото в Сети.
Синди Кроуфорд решила поделиться с поклонниками редкими фотографиями, которые были сделаны во время домашних родов звезды. На черно-белых снимках супермодель запечатлена на кровати с новорожденным малышом на руках.Таким образом Кроуфорд хочет поддержать беременных женщин в период пандемии коронавируса, и рассказать им свою историю домашних родов.
Синди Кроуфорд / instagram.com/cindycrawford
Это сложное время для нас всех, но особенно мое сердце разбивается от мыслей о матерях и их партнеров... В связи с ростом случаев COVID-19 и изменением политики рождения детей в больницах, многим женщинам будет интересно узнать про мой опыт домашних родов,– написала знаменитость и попросила своих подписчиков писать ей вопросы, а она в свою очередь с удовольствием на них будет отвечать.
Синди Кроуфорд / instagram.com/cindycrawford
Читайте такжеЧто посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от ведущего ток-шоу Один за всех Михаила ПрисяжнюкаВ комментариях многие поклонники звезды отметили, что и понятия не имели, что у Синди есть такой опыт родов, и поблагодарили ее за то, что она подняла такую тему. Другие же выразили мнение, что все это очень опасно как для ребенка, так и для роженицы.
Напомним,