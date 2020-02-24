20-летний сын Синди Кроуфорд вышел из-под контроля: вызывайте психотерапевта

Известная супермодель обеспокоена ментальным здоровьем своего сына.

В последнее время сын Синди Кроуфорд начал напоминать не мирного парня и успешного манекенщика, а больше юного непослушного бунтаря.

Недавно 20-летний Пресли Гербер сделал себе татуировку на лице в виде надписи «неправильно понятый», чем очень разозлил своих родителей.

До этого у будущего манекенщика возникли проблемы с законом. Пресли был оштрафован за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

Последней каплей для Кроуфорд и ее супруга Ранде Гербера стало видео в Инстаграм Пресли, где он стреляет из ружья в тире.

Сын Синди Кроуфорд Пресли / instagram.com/presleygerber

Маленький невинный я перед всеми ужасными татуировками,

– подписал парень свой агрессивный ролик, где он делает несколько достаточно удачных выстрелов по мишени. Позже данное видео было удалено со страницы парня.

Чтобы обезопасить сына и уберечь его от серьезных проблем со здоровьем в дальнейшем, Синди и Ранде начали активные поиски опытного психотерапевта.

Напомним,