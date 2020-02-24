20-летний сын Синди Кроуфорд вышел из-под контроля: вызывайте психотерапевта

24 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
20-летний сын Синди Кроуфорд вышел из-под контроля: вызывайте психотерапевта
Супермодель Синди Кроуфорд
Fotobank / GettyImages

Известная супермодель обеспокоена ментальным здоровьем своего сына.

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В последнее время сын Синди Кроуфорд начал напоминать не мирного парня и успешного манекенщика, а больше юного непослушного бунтаря. 

Недавно 20-летний Пресли Гербер сделал себе татуировку на лице в виде надписи «неправильно понятый», чем очень разозлил своих родителей.

До этого у будущего манекенщика возникли проблемы с законом. Пресли был оштрафован за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

Последней каплей для Кроуфорд и ее супруга Ранде Гербера стало видео в Инстаграм Пресли, где он стреляет из ружья в тире.

Сын Синди Кроуфорд Пресли / instagram.com/presleygerber
Маленький невинный я перед всеми ужасными татуировками,
– подписал парень свой агрессивный ролик, где он делает несколько достаточно удачных выстрелов по мишени. Позже данное видео было удалено со страницы парня.

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Чтобы обезопасить сына и уберечь его от серьезных проблем со здоровьем в дальнейшем, Синди и Ранде начали активные поиски опытного психотерапевта.

Напомним, 

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