20-летний сын Синди Кроуфорд вышел из-под контроля: вызывайте психотерапевта
Известная супермодель обеспокоена ментальным здоровьем своего сына.
Недавно 20-летний Пресли Гербер сделал себе татуировку на лице в виде надписи «неправильно понятый», чем очень разозлил своих родителей.
До этого у будущего манекенщика возникли проблемы с законом. Пресли был оштрафован за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.
Последней каплей для Кроуфорд и ее супруга Ранде Гербера стало видео в Инстаграм Пресли, где он стреляет из ружья в тире.
Маленький невинный я перед всеми ужасными татуировками,– подписал парень свой агрессивный ролик, где он делает несколько достаточно удачных выстрелов по мишени. Позже данное видео было удалено со страницы парня.
Напомним,