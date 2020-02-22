Евровидение-2020: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе

22 февраля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе
Евровидение-2020: представитель от Украины на конкурсе
Коллаж Tv.ua

22 февраля в Киеве состоялся финал Национального отбора на «Евровидение-2020».

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Сегодня стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020» в Нидерландах. На сцене во время финала выступили шесть участников, которые порадовали зрителей обновленными, яркими номерами и образами: KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.

После выступления всех участников были открыты линии для голосования и у зрителей была возможность поддержать своего фаворита. В конце вечера были оглашены результаты голосования жюри и зрителей.

Таким образом, в мае в Роттердаме на «Евровидении-2020» Украину будет представлять Go-A.

Go-A / instagram.com/eurovision.ua
Финал Нацотбора на «Евровидение-2020» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2020» в Нидерландах пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.

 

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