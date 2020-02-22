Евровидение-2020: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе
22 февраля в Киеве состоялся финал Национального отбора на «Евровидение-2020».
После выступления всех участников были открыты линии для голосования и у зрителей была возможность поддержать своего фаворита. В конце вечера были оглашены результаты голосования жюри и зрителей.
Таким образом, в мае в Роттердаме на «Евровидении-2020» Украину будет представлять Go-A.
Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2020» в Нидерландах пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.