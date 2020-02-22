Евровидение-2020: смотреть онлайн финал Нацотбора (эфир от 22.02.2020)

В субботу, 22 февраля, в Киеве состоялся финал Национального отбора на «Евровидение-2020».

По результатам двух полуфиналов, участниками финала Нацотбора стали:1. KRUTЬ2. Jerry Heil3. Go-A4. David Axelrod5. KHAYAT6. TVORCHI

Ведущим Нацотбора на «Евровидение-2020» в этом году вновь стал Сергей Притула, музыкальным продюсером – Руслан Квинта, а судейские кресла заняли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

А вот звездными гостями, которые выступят сегодня на сцене Нацотбора, станут Джамала, Верка Сердючка и Тина Кароль.

Кто из артистов будет представлять Украину на «Евровидении-2020» в Нидерландах, станет известно уже сегодня!