Евровидение-2020: в финале Национального отбора выступят легенды украинского шоу-бизнеса

20 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: в финале Национального отбора выступят легенды украинского шоу-бизнеса
Ведущий и судьи Национального отбора на «Евровидение-2020».
instagram.com/eurovision.ua

22 февраля в 19:00 одновременно на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ состоится финал Национального отбора на «Евровидение-2020».

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Артистка Верка Сердючка / пресс-служба канала СТБ
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А Джамала представит телевизионную премьеру песни «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona.

Это песня о сожалениях. Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не сожалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается, – комментирует Джамала. – Идея песни и мелодия пришли ко мне очень быстро, в течение нескольких минут. В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть – в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее alyona alyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество. Кроме того, у нас уже есть позитивный опыт совместной работы – трек «Забирай», вышедший в конце прошлого года.

Певица Джамала / пресс-служба канала СТБ
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Также певица прокомментировала своих фаворитов отбора этого года.

Когда я сидела в судейском кресле, у меня не было времени отправлять смс, да и это было бы неэтично, на мой взгляд. Впервые за 4 года я отправила смс в поддержку кого-то из участников на этом Нацотборе – за TVORCHI, – говорит Джа. – Они зацепили меня свежестью звучания, характерного для современной шведской и британской музыки. Но при этом не возникло мысли (которая посещает меня очень часто), что я это уже где-то слышала.

Напомним, 

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