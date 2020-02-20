Почти лысая дочь Глюкозы поразила новым имиджем: из милашки в бунтарки

20 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Почти лысая дочь Глюкозы поразила новым имиджем: из милашки в бунтарки
Певица Глюкоза
instagram.com/glukozamusic

Наталья Чистякова-Ионова – мама двух девочек, которыми она очень гордится.

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В своих интервью певица Глюк'оZа не раз заявляла, что у нее замечательные отношения с дочками – 12-летней Лидией и 9-летней Верой. Старшенькая и вовсе унаследовала от мамы эффектную внешность, и носила элегантное каре, подражая ей. 

Глюкоза с дочкой Лидой / instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha
Но, видимо, подростковый возраст берет свое, и девочка ищет свой образ. Лидия не боится кардинальных перемен и идет на любые эксперименты. 

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На днях в Инстаграм-сториз девочка поделилась с подписчиками фото, где она предстала в новом имидже. На снимках видно, что Лида выкрасила волосы в фиолетовый цвет, но перед этим состригла их практически "под ноль".

Многие подписчики восхитились смелостью девочки, но были и такие, которым не понравился новый образ дочери Глюк’оZы и они стали гадать, из-за чего милая Лида превратилась в бунтарку-тинейджера. 

Дочь Глюкозы в новом имидже / instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Напомним,

 

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