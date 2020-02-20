Почти лысая дочь Глюкозы поразила новым имиджем: из милашки в бунтарки

Наталья Чистякова-Ионова – мама двух девочек, которыми она очень гордится.

В своих интервью певица Глюк'оZа не раз заявляла, что у нее замечательные отношения с дочками – 12-летней Лидией и 9-летней Верой. Старшенькая и вовсе унаследовала от мамы эффектную внешность, и носила элегантное каре, подражая ей.

Глюкоза с дочкой Лидой / instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Но, видимо, подростковый возраст берет свое, и девочка ищет свой образ. Лидия не боится кардинальных перемен и идет на любые эксперименты.

На днях в Инстаграм-сториз девочка поделилась с подписчиками фото, где она предстала в новом имидже. На снимках видно, что Лида выкрасила волосы в фиолетовый цвет, но перед этим состригла их практически "под ноль".

Многие подписчики восхитились смелостью девочки, но были и такие, которым не понравился новый образ дочери Глюк’оZы и они стали гадать, из-за чего милая Лида превратилась в бунтарку-тинейджера.

Дочь Глюкозы в новом имидже / instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Напомним,