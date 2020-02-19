Актриса детективной мелодрамы «Исчезающие следы» Олеся Власова пошла на бой ради новой роли

В новой 16-серийной детективной мелодраме «Исчезающие следы», которая выходит с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Украина», снялась известная украинская актриса Олеся Власова.

Артистка, которая сыграла подполковника полиции Алину рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в этом проекте, чтобы прочувствовать свою героиню. Олеся Власова в сериале «Исчезающие следы» на первый взгляд играет жесткого командира, но в то же время, переживающую безответную любовь внутри. Для того, чтобы «прочувствовать» героиню, актрисе понадобилось открыть новый для себя вид спорта – бокс.

Когда я узнала, что буду играть подполковника полиции – пошла на бокс. Но не для того, чтобы учиться драться, а чтобы научиться эмоционально и психологически держать удар. На пробах грима из меня сделали такую красотку, да и вообще, у меня там по образу узкие юбки – я сразу подумала: «Понадобится ли мне этот бокс здесь?» Она не такая, как я ожидала, скорее жесткая внутри, но также здесь мы открываем ту ее сторону, любящей безответно – несчастливую любовь.

Актриса Олеся Власлва / Ivory Films

Если говорить про другие проекты и про актерскую деятельность, то актриса признается – иногда приходится «переступать» через себя и осваивать новые навыки, которые не всегда в удовольствие. Олеся Власова рассказала, что также недавно начала учиться живописи для новой роли, но ей это занятие не очень по душе:

Скоро я предстану в роли знаменитой художницы, поэтому я взяла уроки живописи, но… рисовать мне не нравится. Я пошла учиться держать кисть, стоять перед мольбертом, смешивать краски, и даже нарисовала картину – срисовала ее. Но минут через 40-45 этого занятия поняла – хочу скорее все это прекратить, потому что это реально не мое. Я себя так ужасно со времен школы не чувствовала.

По словам актрисы, некоторые роли предполагают определенную подготовку, особенно, если нужно играть специфические, манерные профессии. И иногда актерам приходится открывать для себя новые сферы деятельности, чтобы полностью прочувствовать героя.

Если это нужно, роль предполагает какую-то профессию, то ты идешь и осваиваешь её. Или хотя бы ходишь и наблюдаешь, если это, к примеру, врач или психолог – как человек говорит, какой у него взгляд,

– рассказала Олеся Власова.

Напомним,