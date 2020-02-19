Катя Бужинская представила страстную песню в шокирующем образе

19 февраля 2020 14:40 Юлия Крутиева
Катя Бужинская представила страстную песню в шокирующем образе
Певица Катерина Бужинская
пресс-служба

Эмоциональный трек "Танго - Femme Fatale" о любви, которая окрыляет и которая убивает - уже доступен на официальном Youtube-канале народной артистки Украины.

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Премьеру песни «Танго - Femme Fatale» Екатерина Бужинская решила подкрепить специальной фотосессией, которая ознаменовывает скорый приход весны и новых ярких эмоций. Поклонники артистки уже видели ее во многих неожиданных образах, но мало кто ожидал, что платиновая блондинка Катерина предстанет в образе рыжеволосой соблазнительницы.

В преддверии весны всегда хочется новых эмоций и почувствовать себя в ином образе, – рассказывает Катерина Бужинская. – Самой посмотреть на себя иначе и дать возможность других увидеть твои новые грани, раскрыться с новой стороны. Не зря говорят, что наш внешний облик часто предопределяет некоторые события нашей жизни. Поэтому именно этот темпераментный образ максимально раскрывает характер моей новой знойной песни.

Певица Катерина Бужинская / пресс-служба
После выхода этой фотосессии певица в очередной раз закрепила за собой статус "femme fatale" украинской сцены. А песня авторства Елены Безикович лишь подтверждает, что "американские" горки в отношениях мужчины и женщины это неотъемлемый атрибут любви. По словам певица Катерины Бужинской, все зависит от того, как относиться к таким граням этого великого чувства.  

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Как признается артистка, в ее жизни была такая любовь, когда она была на грани и готова была потерять себя ради желанного мужчины, но все же вовремя поняла, что нужно держать баланс и не растворяться в другом без остатка. Поэтому новую пылкую композицию звезды смело можно считать исповедью раскаленной души.

Отдельно стоит отметить, что новая песня "Танго - Femme Fatale" выгодно отличается благодаря голосу - контральто, которым обладает Екатерина Бужинская. Также голосом контральто владеют София Ротару и Алла Пугачева.

Напомним,

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