Певица ALYOSHA рассказала, как сообщила супругу о беременности
18 февраля 2020 18:00
ALYOSHA и Тарас Тополя
instagram.com/alyoshasinger
Певица умеет удивить супруга.
ALYOSHA, когда узнала о своей второй беременности, сообщила мужу об этом радостном событии в оригинальной манере.
О том, как сделала сюрприз любимому, певица рассказала на канале «Украина» в программе «Зірковий шлях».
Мы с Тарасом оставляем друг другу какие-нибудь особенные сообщения. Это могут быть смайлики, бывают сердечки или что-то выложено с помощью конфет на столе, – рассказала звезда. – И однажды я оставила ему три сердечка, выложенные конфетами. И в самое маленькое сердечко положила крохотный детский конвертик, который сама же и сшила. И положила туда тест.
ALYOSHA и Тарас Тополя / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020Но Тарас не обратил на это внимание и не понял знаки, с помощью которых любимая оставила ему сообщение о том, что ждет ребенка. И только когда ALYOSHA позвонила Тарасу, он понял, почему она выложила конфетами три сердечка на столе. Узнать, кто у них будет: мальчик или девочка, пара решила вместе.
Когда мы ждали первенца, то приехали на УЗИ вдвоем, – рассказала певица. – А на второе УЗИ я поехала сама, но Тарас уже заранее был уверен в том, что это мальчик. Я очень надеялась, что будет девочка, так как мальчик у нас уже есть. Но все равно была очень рада второму малышу.
Напомним,