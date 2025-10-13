Тарас Тополя розповів про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя заговорив про любов і стосунки.

Артист Тарас Тополя – співак, волонтер, багатодітний батько та один з найвідоміших чоловіків українського шоу-бізнесу. Разом із дружиною – співачкою Alyosha – вони разом вже понад десять років. У пари троє дітей, і попри насичені графіки, гастролі та соціальні ініціативи, їм вдається зберігати романтичні, теплі й родинні стосунки.

Тарас зізнається: головне – через медійність не забувати про те, що він турботливий тато та люблячий чоловік.

Хотілося б більше часу для нас двох із дружиною, намагаємося знаходити його навіть у важких обставинах. Тому присвячувати хоча б один вечір на тиждень одне одному необхідно. Це важливий елемент здорових міцних стосунків, – ділиться Тарас Тополя за лаштунками проєкту «Хто зверху?». – Побачення можна організувати навіть вдома за столом, з пляшкою хорошого вина з сиром. А можна орендувати якийсь будиночок з джакузі й провести вечір там. Все залежить від можливостей і того, чи можуть наші батьки в цей момент підстрахувати та побути з дітьми.

Співак Тарас Тополя / Пресслужба Нового каналу

У родині Тараса сімейний відпочинок – це завжди рух та щасливі миті поруч із дітьми.

Все залежить від бажань дітей: у якийсь момент можемо піти всі разом у парк розваг або виїхати погуляти в ліс. Наші діти люблять спортивний відпочинок: Марко катається на сноуборді, Рома – на лижах, – розповідає Тарас Тополя. – Іноді ходимо в кіно, але це досить рідко. Дітям поки що не дуже цікаво. Та найбільше часу зазвичай проводимо в нашому парку. Там є багато місць, де можна розважатися.

Хоча батьки й відомі на всю країну, в родині діє правило: дитинство має бути без «пільг» за прізвище.

Вони в нас дуже скромні, ми ніколи не акцентуємо увагу на «зірковості». Вчаться як нормальні, звичайні діти, й вимоги до них такі самі, – зізнався Тарас. – Ми з дружиною ніколи не використовуємо свій ресурс публічності для того, щоб робити якісь преференції.

Співак Тарас Тополя з родиною / Пресслужба Нового каналу

