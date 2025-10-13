Тарас Тополя розповів про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей

13 жовтня 2025 14:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Тарас Тополя розповів про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей
Співак Тарас Тополя
Пресслужба Нового каналу

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя заговорив про любов і стосунки.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Артист Тарас Тополя – співак, волонтер, багатодітний батько та один з найвідоміших чоловіків українського шоу-бізнесу. Разом із дружиною – співачкою Alyosha – вони разом вже понад десять років. У пари троє дітей, і попри насичені графіки, гастролі та соціальні ініціативи, їм вдається зберігати романтичні, теплі й родинні стосунки. 

Тарас зізнається: головне – через медійність не забувати про те, що він турботливий тато та люблячий чоловік. 

Хотілося б більше часу для нас двох із дружиною, намагаємося знаходити його навіть у важких обставинах. Тому присвячувати хоча б один вечір на тиждень одне одному необхідно. Це важливий елемент здорових міцних стосунків, – ділиться Тарас Тополя за лаштунками проєкту «Хто зверху?». – Побачення можна організувати навіть вдома за столом, з пляшкою хорошого вина з сиром. А можна орендувати якийсь будиночок з джакузі й провести вечір там. Все залежить від можливостей і того, чи можуть наші батьки в цей момент підстрахувати та побути з дітьми.

Співак Тарас Тополя / Пресслужба Нового каналу

У родині Тараса сімейний відпочинок – це завжди рух та щасливі миті поруч із дітьми. 

Все залежить від бажань дітей: у якийсь момент можемо піти всі разом у парк розваг або виїхати погуляти в ліс. Наші діти люблять спортивний відпочинок: Марко катається на сноуборді, Рома – на лижах, – розповідає Тарас Тополя. – Іноді ходимо в кіно, але це досить рідко. Дітям поки що не дуже цікаво. Та найбільше часу зазвичай проводимо в нашому парку. Там є багато місць, де можна розважатися.

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Хоча батьки й відомі на всю країну, в родині діє правило: дитинство має бути без «пільг» за прізвище.

Вони в нас дуже скромні, ми ніколи не акцентуємо увагу на «зірковості». Вчаться як нормальні, звичайні діти, й вимоги до них такі самі, – зізнався Тарас. – Ми з дружиною ніколи не використовуємо свій ресурс публічності для того, щоб робити якісь преференції.

Співак Тарас Тополя з родиною / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Тарас Тополя новини особисте життя зірок діти зірок Хто зверху 14 сезон

Матеріали на тему

Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський розповів, чому на гастролях грає по дві вистави в день
Новини

Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський розповів, чому на гастролях грає по дві вистави в день
Віталіна Біблів розповіла, на що готова заради акторства
Новини

Віталіна Біблів розповіла, на що готова заради акторства
Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов
Меломан

Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов
Як набрати воду в перевернуту склянку? Дізналися у «Хто знає?»
Корисні поради

Як набрати воду в перевернуту склянку? Дізналися у «Хто знає?»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025
Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі?

Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі?

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 04.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 11.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 12.10.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK