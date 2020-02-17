Певица Alyosha станет мамой в третий раз

17 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Певица Alyosha станет мамой в третий раз
Певица Alyosha
instagram.com/alyoshasinger

Концерт Alyosha и Vlad Darwin в Киеве не прошел без сенсаций.

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16 февраля в Октябрьском дворце собралась многотысячная публика, чтобы насладиться старыми и новыми хитами звездного дуэта Alyosha и Vlad Darwin.

Среди гостей также были украинские звезды. Среди них оказалась и Соломия Витвицкая, которая в своем Telegram-канале «Особливе з Соломією» опубликовала несколько фото и видео с концерта. 

В комментариях к публикации Соломия предположила, что совсем скоро Alyosha родит третьего ребенка. Тому свидетельствовали концертные образы певицы.

Певица Alyosha / t.me/osoblyve
На протяжении почти всего вечера Alyosha была в объемных нарядах, которые время от времени облегали ее округлившийся животик. 

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Сама же Alyosha информацию о своей третьей беременности еще не прокомментировала. Сейчас она со своим мужем Тарасом Тополей воспитывает двух сыновей – 6-летнего Романа и 4-летнего Марка. 

Напомним, 

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