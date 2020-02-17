Певица Alyosha станет мамой в третий раз

Концерт Alyosha и Vlad Darwin в Киеве не прошел без сенсаций.

16 февраля в Октябрьском дворце собралась многотысячная публика, чтобы насладиться старыми и новыми хитами звездного дуэта Alyosha и Vlad Darwin.

Среди гостей также были украинские звезды. Среди них оказалась и Соломия Витвицкая, которая в своем Telegram-канале «Особливе з Соломією» опубликовала несколько фото и видео с концерта.

В комментариях к публикации Соломия предположила, что совсем скоро Alyosha родит третьего ребенка. Тому свидетельствовали концертные образы певицы.

Певица Alyosha / t.me/osoblyve

На протяжении почти всего вечера Alyosha была в объемных нарядах, которые время от времени облегали ее округлившийся животик.

Сама же Alyosha информацию о своей третьей беременности еще не прокомментировала. Сейчас она со своим мужем Тарасом Тополей воспитывает двух сыновей – 6-летнего Романа и 4-летнего Марка.

Напомним,