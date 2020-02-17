Максим Галкин забрал детей у Пугачевой

Известный юморист весьма активный пользователь социальных сетей.

На своей странице в Инстаграм Максим Галкин ежедневно развлекает своих подписчиков искрометным юмором, житейскими история, а также радует трогательными снимками с детьми и женой.

Вот и на минувших выходных Галкин опубликовал в Сети несколько сториз, по которым стало понятно, что он отправился в долгожданный отдых.

Юморист Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Максим оставил супругу Аллу Борисовну «на хозяйстве» в поселке Грязь, отправившись с сыном Гарри и дочкой Лизой на один из горнолыжных курортов.

Точной геолокации юморист не сообщил, но из видео в сториз, на которых засветились афиши на немецком языке, стало понятно, что вместе с детьми он, скорее всего, наслаждается катанием на лыжах в Германии, Австрии или Швейцарии.

Без Пугачевой Галкин отправляется в отпуск за границу не впервые. Ранее артист уже отдыхал с детьми в Австралии. Примадонна не очень любит перелеты, поэтому от подобных поездок отказывается.

Гарри и Лиза / instagram.com/maxgalkinru

Напомним,