Максим Галкин забрал детей у Пугачевой

17 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Максим Галкин забрал детей у Пугачевой
Максим Галкин с женой и детьми
instagram.com/maxgalkinru

Известный юморист весьма активный пользователь социальных сетей.

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На своей странице в Инстаграм Максим Галкин ежедневно развлекает своих подписчиков искрометным юмором, житейскими история, а также радует трогательными снимками с детьми и женой.

Вот и на минувших выходных Галкин опубликовал в Сети несколько сториз, по которым стало понятно, что он отправился в долгожданный отдых.

Юморист Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru
Максим оставил супругу Аллу Борисовну «на хозяйстве» в поселке Грязь, отправившись с сыном Гарри и дочкой Лизой на один из горнолыжных курортов.

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Точной геолокации юморист не сообщил, но из видео в сториз, на которых засветились афиши на немецком языке, стало понятно, что вместе с детьми он, скорее всего, наслаждается катанием на лыжах в Германии, Австрии или Швейцарии.

Без Пугачевой Галкин отправляется в отпуск за границу не впервые. Ранее артист уже отдыхал с детьми в Австралии. Примадонна не очень любит перелеты, поэтому от подобных поездок отказывается.

Гарри и Лиза / instagram.com/maxgalkinru
Напомним,

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