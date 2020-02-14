Муж Таисии Повалий рассказал, какая из нее бабушка

Певица выпустила клип на песню «Дай мені любов».

Накануне Таисия Повалий пригласила к себе домой съемочную группу программы «Утро с Интером» и рассказала о творчестве и важных переменах в личной жизни.

В новом видео певица предстала в смелом образе. Артистка признается, что смена имиджа и музыкального стиля – настоящий риск для нее.

На украинском я пела в разных стилях: это был и блюз, и джаз, и современная эстрада, и народные песни, – рассказывает Таисия. – Не было только песен в стиле дэнс. Мне нужно было найти что-то новое, и я нашла.

Певица Таисия Повалий / пресс-служба канала Интер

Перемены в творчестве Таисии Повалий совпали с юбилеем артистки: в декабре прошлого года ей исполнилось 55 лет. Но самое важное событие, которое произошло в жизни певицы за последнее время, – это появление на свет внука Демьяна.

Нет большего счастья, когда ты видишь, как растет и развивается твое продолжение, – делится эмоциями Таисия. – Все остальное отходит на второй план. Внук на меня похож, и даже характер у него мой.

Таисия Повалий с мужем / пресс-служба канала Интер

А Игорь Лихута поведал о том, какая из Таисии Повалий бабушка.

Я давно Таю такой не видел! Она бегает за внуком, ползает по полу с ним, кувыркается. Я даже не знал, что она так может, – рассказывает Дихута. – У нас в доме целая комната выделена для внука – с кроваткой, его игрушками, все как положено.

Напомним,