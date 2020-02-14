Даниэль Салем «застукал» в квартире блондинку

Телеведущий впервые рассказал пикантную историю о близкой подруге Кате.

В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале звездные мужчины не только соревнуются за первенство со «златовласками», но и зачастую делятся секретами из собственной жизни.

Так, в этом эфира зрители узнали, что у телеведущего и ресторатора Даниэля Салема много времени уходит на утренние сборы. И это не потому, что он долго прихорашивается, а просто медленно одевается. Свое признание он подтвердил просто в студии. Ведь не сумел за 45 секунд облачиться в спецодежду пожарного. А вот блондинке это легко удалось.

Даниэль Салем и Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу Даниэль поделился с нами более пикантной историей.

Как-то раз я приехал из родной Одессы в Киев, – говорит телеведущий. – Договорился со своей подругой Екатериной, кстати, блондинкой, что переночую у нее. Она в это время должна была уехать к своему парню. Но Катя забыла о нашей договоренности и осталась вместе с парнем у себя. А у меня есть ключи от ее квартиры. И вот я приезжаю, открываю дверь, захожу на кухню, а в этот момент парень подружки находится в душе. Затем он выходит, услышав звуки из кухни, решает, что это Катя, заходит ко мне во всей своей красе со словами: «Hola, Mexico»! Вот так мы и познакомились с парнем моей подруги-блондинки.

Включайте Новый канал каждый вторник в 19:00, чтобы не пропустить феерическое шоу «Кто против блондинок?» и интересные истории от звездных мужчин и ведущей Леси Никитюк.

Телеледущий Даниэль Салем / пресс-служба Нового канала

Напомним,