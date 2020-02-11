Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

11 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 2 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

Стартовал третий сезон шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале с его неизменной ведущей Лесей Никитюк. Как всегда, участницам предстоит сражаться против звездных мужчин. Во втором выпуске против блонд выступит телеведущий, ресторатор Даниель Салем.

10 февраля в 19:00 включайте Новый канал, и вы увидите, как Даниель будет ловко давить арбузы и рассказывать подробности своей жизни. И, конечно же, узнаете удалось ли Даниелю победить блондинок в шоу.

Смотрите во 2 выпуске 3 сезона шоу Кто против блондинок

Смотрите 2 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.