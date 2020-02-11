Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

11 февраля 2020 19:00 Александр Кива
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

11 февраля на Новом канале и на нашем сайте  TV.UA вышел 2 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

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Смотрите во 2 выпуске 3 сезона шоу Кто против блондинок

Стартовал третий сезон шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале с его неизменной ведущей Лесей Никитюк. Как всегда, участницам предстоит сражаться против звездных мужчин. Во втором выпуске против блонд выступит телеведущий, ресторатор Даниель Салем.
 
10 февраля в 19:00 включайте Новый канал, и вы увидите, как Даниель будет ловко давить арбузы и рассказывать подробности своей жизни.  И, конечно же, узнаете удалось ли Даниелю победить блондинок в шоу.

Смотрите 2 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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