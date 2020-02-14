Энрике Иглесиас опубликовал фото с женой и новорожденным ребенком прямо из родзала
В начале этой недели стало известно о переменах в личной жизни Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой.
Сами же певец и теннисистка до вечера четверга стойко хранили молчание. Но все же не смогли сдержать своей радости.
Первым на своей странице в Инстаграм трогательными снимками с любимой женой и новорожденной дочкой поделился Энрике Иглесиас.
Мое солнышко 01.30.2020,– написала в комментариях Анна, тем самым рассекретив дату рождения дочери.