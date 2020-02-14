Энрике Иглесиас опубликовал фото с женой и новорожденным ребенком прямо из родзала

В начале этой недели стало известно о переменах в личной жизни Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой.

Брат известного испанского певца сообщил журналистам, что Энрике и его жена Анна Курникова во второй раз стали родителями.

Сами же певец и теннисистка до вечера четверга стойко хранили молчание. Но все же не смогли сдержать своей радости.

Первым на своей странице в Инстаграм трогательными снимками с любимой женой и новорожденной дочкой поделился Энрике Иглесиас.

Энрике Иглесиас с дочкой

Следом на ним несколько фото опубликовала и сама Курникова. На одном из них женщина держит малышку на груди, а Иглесиас в этот момент целует жену.

Мое солнышко 01.30.2020,

– написала в комментариях Анна, тем самым рассекретив дату рождения дочери.

Для звездной пары этот ребенок стал третьим. В декабре 2017 года, спустя 16 лет отношений, у Иглесиаса и Курниковой родилась дочь Люси и сын Николас.

Энрике Иглесиас с женой и дочкой

Напомним,