Годовалый сын экс-«Холостяка» Дмитрия Черкасова сделал первые шаги
Пожалуй, для всех родителей одни из самых значимых событий в жизни их детей – первое слово и первые шаги.
В минувшую среду годовалый сын звездной пары Марк сделал первые самостоятельные шаги в своей жизни. Счастливая мама поспешила поделиться этой новостью в Инстаграм.
В кадре Марк уверенно стоит на ногах. Держась за машинку, мальчик уже буквально «носится» по квартире на радость родителям.
Год первых побед,– подписала видео в своем Инста-сториз Александра Черкасова.
Напомним,