Годовалый сын экс-«Холостяка» Дмитрия Черкасова сделал первые шаги

13 февраля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Годовалый сын экс-«Холостяка» Дмитрия Черкасова сделал первые шаги
Дмитрий Черкасов с сыном Марком
instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Пожалуй, для всех родителей одни из самых значимых событий в жизни их детей – первое слово и первые шаги.

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Вот и в семье бывшего главного героя проекта «Холостяк» Дмитрия Черкасова и его жены Александры появился повод для радости.  

В минувшую среду годовалый сын звездной пары Марк сделал первые самостоятельные шаги в своей жизни. Счастливая мама поспешила поделиться этой новостью в Инстаграм.

В кадре Марк уверенно стоит на ногах. Держась за машинку, мальчик уже буквально «носится» по квартире на радость родителям. 

Год первых побед,
– подписала видео в своем Инста-сториз Александра Черкасова.

Сын Дмитрия и Александры Черкасовых / instagram.com/__cherkasova__aleksandra__
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Также в семье Дмитрия и Александры Черкасовых подрастает старший сын Тимофей, которого женщина родила от своего первого супруга. Однако Дима настолько близок к мальчику и любит его, что Тимошка стал для него как родной сын.

Напомним, 

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