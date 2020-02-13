Наталка Денисенко назвала причину расставания с молодым человеком: «Все актеры друг другу изменяют»
Актриса сериала «Сага» Наталка Денисенко, премьера которого скоро состоится на канале Украина, в свое время разорвала отношения с молодым человеком, когда он выступил против ее желания поступить в театральный.
Еще с 11-го класса она начала встречаться в родном Чернигове с парнем. Вместе они переехали в Киев, где девушка поступила в театральный. Правда, юноша такому выбору любимой не обрадовался.
Я ему говорю – я буду актрисой. Говорит: «нет, не будешь актрисой, я хочу, чтобы ты была моей женой, а все актеры друг другу изменяют и вообще это плохо. И не вступай.
У меня уже были серьезные отношения, когда я стала жить с другим молодым человеком. Он тоже предложил мне выйти замуж. Поначалу я этого очень хотела, думала, что мне нужна семья. Но потом поняла: еще не время. На этом все закончилось, – откровенно призналась актриса «Зірковому шляху». – Мне нужно было сначала познакомиться с собой.
Напомним,