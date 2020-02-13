Наталка Денисенко назвала причину расставания с молодым человеком: «Все актеры друг другу изменяют»

13 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
Наталка Денисенко назвала причину расставания с молодым человеком: «Все актеры друг другу изменяют»
Актриса Наталка Денисенко
пресс-служба канала Украина

Актриса сериала «Сага» Наталка Денисенко, премьера которого скоро состоится на канале Украина, в свое время разорвала отношения с молодым человеком, когда он выступил против ее желания поступить в театральный.

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Актриса Наталка Денисенко часто появляется на красной дорожке в сопровождении мужа Андрея Фединчика, у пары подрастает малыш, но все могло сложиться совершенно иначе. Об этом артистка рассказала в программе «Зірковий шлях». 

Еще с 11-го класса она начала встречаться в родном Чернигове с парнем. Вместе они переехали в Киев, где девушка поступила в театральный. Правда, юноша такому выбору любимой не обрадовался.

Я ему говорю – я буду актрисой. Говорит: «нет, не будешь актрисой, я хочу, чтобы ты была моей женой, а все актеры друг другу изменяют и вообще это плохо. И не вступай.

Наталка Денисенко с мужем и сыном / instagram.com/natalka_denisenko
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Поэтому будущей актрисе пришлось разорвать отношения. Наталка Денисенко никогда не была обделена мужским вниманием и вскоре снова чуть не вышла замуж.

У меня уже были серьезные отношения, когда я стала жить с другим молодым человеком. Он тоже предложил мне выйти замуж. Поначалу я этого очень хотела, думала, что мне нужна семья. Но потом поняла: еще не время. На этом все закончилось, – откровенно призналась актриса «Зірковому шляху». – Мне нужно было сначала познакомиться с собой.

Напомним,

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личная жизнь звезд социальные сети канал Украина отношения Зірковий шлях Андрей Фединчик новости Наталка Денисенко Сага

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