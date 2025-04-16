Наталка Денисенко розповіла, що кладе у великодній кошик

16 квітня 2025 16:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Наталка Денисенко розповіла, що кладе у великодній кошик
Актриса Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про плани на Великдень.

Читайте також«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Вже за чотири дні українці будуть битись крашанками та снідати пасками. Великдень – одне з найбільших та найулюбленіших свят, тому підготовка ретельна. Які плани на це свято в Наталки Денисенко? Акторка, яка виконала роль Наталки в серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал), розповіла, чи пектиме паски цього року та які особливі крашанки планує зробити.

По-перше, я накупила величезну кількість шоколадних яєць і зайчиків різних розмірів. Мій син Андрійко це дуже любить, – розповідає Наталка. – Паски ніколи не пекла й поки що не планую. Тому що тісто – це така сакральна річ, якій треба приділити багато часу, енергії та сил. Оскільки в мене дуже насичений графік, то поки не можу собі цього дозволити. Тож замовила паски в улюблених ресторанах. Мало того, що вони смачні, то ще й дуже красиві! Я – естет. Мені важливо, щоб великодній кошик був стильним і гарним (усміхається). Всі знають, що я люблю білий колір. І цьогоріч, наскільки знаю, білий – у великодньому тренді. Тому й замовила пасочки з білими зайчиками та іншим декором у цьому стилі. А ще – харчові барвники для яєць з перламутром. Будуть блискучі білі крашанки. Обов'язково запечу м'ясо. Це я роблю чудово!

Наталка Денисенко з сином / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожАкторка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська роповіла, до якої корисної звички привчає свого чоловіка
На Великдень Наталка матиме перший вихідний за дуже довгий час. Тому хоче провести його з найріднішими людьми.

Планую або поїхати з синочком до батьків у Чернігів, або запросити маму з татом до себе. Ще вирішуємо, – ділиться акторка. – Окрім смаколиків з кошика на великодній стіл планую запекти картопельку, обов'язково зробити якийсь смачний салат. Все традиційно. До речі, маю обов'язкове правило! Так мене з дитинства привчили мама й бабуся. У великодній кошик, з яким йду до церкви, обов'язково кладу сіль. І потім додаю її в усі страви.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Наталка Денисенко новини Великдень особисте життя зірок Новий канал Будиночок на щастя 6 Будиночок на щастя 6 сезон

Матеріали на тему

Героїня «Холостяка» Настя Анісімова розповіла про своє таємне кохання на проєкті
Новини

Героїня «Холостяка» Настя Анісімова розповіла про своє таємне кохання на проєкті
МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 12.04.2025
Новини

МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 12.04.2025
Це так зворушливо: до дня народження MÉLOVIN опублікував відеорозмову з собою маленьким
Новини

Це так зворушливо: до дня народження MÉLOVIN опублікував відеорозмову з собою маленьким
єПитання 4 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 25.03.2025
Телешоу

єПитання 4 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 25.03.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Це так зворушливо: до дня народження MÉLOVIN опублікував відеорозмову з собою маленьким

Це так зворушливо: до дня народження MÉLOVIN опублікував відеорозмову з собою маленьким
Режисер Віталій Кукса: У серіалі «Кохання та полум'я» є реальні історії рятувальників

Режисер Віталій Кукса: У серіалі «Кохання та полум'я» є реальні історії рятувальників
Колесо фортуни: дивитися 3 випуск онлайн від 22.03.2025

Колесо фортуни: дивитися 3 випуск онлайн від 22.03.2025
МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 12.04.2025

МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 12.04.2025

Популярне відео

Колесо фортуни: дивитися 3 випуск онлайн від 22.03.2025

Колесо фортуни: дивитися 3 випуск онлайн від 22.03.2025
МастерШеф 15 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 12.04.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 12.04.2025
Один за всіх 19 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 23.03.2025

Один за всіх 19 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 23.03.2025
єПитання 4 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 25.03.2025

єПитання 4 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 25.03.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK