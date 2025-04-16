Наталка Денисенко розповіла, що кладе у великодній кошик
16 квітня 2025 16:40
Актриса Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу
Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про плани на Великдень.
По-перше, я накупила величезну кількість шоколадних яєць і зайчиків різних розмірів. Мій син Андрійко це дуже любить, – розповідає Наталка. – Паски ніколи не пекла й поки що не планую. Тому що тісто – це така сакральна річ, якій треба приділити багато часу, енергії та сил. Оскільки в мене дуже насичений графік, то поки не можу собі цього дозволити. Тож замовила паски в улюблених ресторанах. Мало того, що вони смачні, то ще й дуже красиві! Я – естет. Мені важливо, щоб великодній кошик був стильним і гарним (усміхається). Всі знають, що я люблю білий колір. І цьогоріч, наскільки знаю, білий – у великодньому тренді. Тому й замовила пасочки з білими зайчиками та іншим декором у цьому стилі. А ще – харчові барвники для яєць з перламутром. Будуть блискучі білі крашанки. Обов'язково запечу м'ясо. Це я роблю чудово!
Наталка Денисенко з сином / Пресслужба Нового каналу
Читайте такожАкторка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська роповіла, до якої корисної звички привчає свого чоловікаНа Великдень Наталка матиме перший вихідний за дуже довгий час. Тому хоче провести його з найріднішими людьми.
Планую або поїхати з синочком до батьків у Чернігів, або запросити маму з татом до себе. Ще вирішуємо, – ділиться акторка. – Окрім смаколиків з кошика на великодній стіл планую запекти картопельку, обов'язково зробити якийсь смачний салат. Все традиційно. До речі, маю обов'язкове правило! Так мене з дитинства привчили мама й бабуся. У великодній кошик, з яким йду до церкви, обов'язково кладу сіль. І потім додаю її в усі страви.
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