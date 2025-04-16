Наталка Денисенко розповіла, що кладе у великодній кошик

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про плани на Великдень.

Вже за чотири дні українці будуть битись крашанками та снідати пасками. Великдень – одне з найбільших та найулюбленіших свят, тому підготовка ретельна. Які плани на це свято в Наталки Денисенко? Акторка, яка виконала роль Наталки в серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал), розповіла, чи пектиме паски цього року та які особливі крашанки планує зробити.

По-перше, я накупила величезну кількість шоколадних яєць і зайчиків різних розмірів. Мій син Андрійко це дуже любить, – розповідає Наталка. – Паски ніколи не пекла й поки що не планую. Тому що тісто – це така сакральна річ, якій треба приділити багато часу, енергії та сил. Оскільки в мене дуже насичений графік, то поки не можу собі цього дозволити. Тож замовила паски в улюблених ресторанах. Мало того, що вони смачні, то ще й дуже красиві! Я – естет. Мені важливо, щоб великодній кошик був стильним і гарним (усміхається). Всі знають, що я люблю білий колір. І цьогоріч, наскільки знаю, білий – у великодньому тренді. Тому й замовила пасочки з білими зайчиками та іншим декором у цьому стилі. А ще – харчові барвники для яєць з перламутром. Будуть блискучі білі крашанки. Обов'язково запечу м'ясо. Це я роблю чудово!

Наталка Денисенко з сином / Пресслужба Нового каналу

На Великдень Наталка матиме перший вихідний за дуже довгий час. Тому хоче провести його з найріднішими людьми.

Планую або поїхати з синочком до батьків у Чернігів, або запросити маму з татом до себе. Ще вирішуємо, – ділиться акторка. – Окрім смаколиків з кошика на великодній стіл планую запекти картопельку, обов'язково зробити якийсь смачний салат. Все традиційно. До речі, маю обов'язкове правило! Так мене з дитинства привчили мама й бабуся. У великодній кошик, з яким йду до церкви, обов'язково кладу сіль. І потім додаю її в усі страви.

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