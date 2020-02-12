Від пацанки до панянки-4: ТОП-5 причин смотреть новый сезон реалити
В реалити Нового канала вы сможете увидеть, как «пацанки» ищут и находят себя, услышать хитовый саундтрек от Jerry Heil, а также убедиться, что абсолютно реально изменить жизнь к лучшему в любой момент.
Новые педагоги
В этом сезоне «у руля» Школы леди встанут три блондинки. Но долой стереотипы. Успешные, умные и опытные – эти женщины заткнут за пояс любого. Педагоги Школы леди очень разные по характеру. Директора Татьяну Мокриди можно смело назвать «железной леди», ведь с политикой она на «ты». В работе очень дисциплинирована, педантична и справедлива. К оторвам будет максимально требовательна. Первый заместитель директора Катерина Виноградова проведет самые сложные испытания с участницами. Неудивительно, ведь она строгая и настойчивая, но, в тоже время, мягкая и понимающая. Второго заместителя директора Ирину Зайцеву «пацанки» прозвали «феечкой». На проекте она будет отвечать за женственность участниц.
Красавчик-дворецкий
Интересные испытания
В этом сезоне упор не на классическое обучение леди. Зритель редко увидит «пацанок» в вечерних платьях и на шпильках. Ведь в таком наряде на холм не взберешься, с моста не прыгнешь и тяжеленые камни в овраг не сбросишь. Такими были лишь несколько психологических испытаний, которые пройдут девушки в реалити. Каждое из них направлено на развитие определенных качеств «пацанок», которые помогут им противостоять искушениям за пределами проекта.
Душещипательные истории
Хитовый саундтрек от Jerry Heil
Только за первые сутки после премьеры саундтрек проекта «Від пацанки до панянки» #НеБейбі собрал почти 150 тысяч прослушиваний. Неудивительно – ведь это настоящий хит, который вышел из-под пера талантливой Jerry Heil. Певица настолько прониклась историями «пацанок», что написала песню всего за несколько дней. Слова: «Мене ростили двори і стріли, поки я справжню себе не зустріла» очень четко отображают «прошлую» жизнь участниц проекта.
Напомним,