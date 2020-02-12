Від пацанки до панянки-4: ТОП-5 причин смотреть новый сезон реалити

В реалити Нового канала вы сможете увидеть, как «пацанки» ищут и находят себя, услышать хитовый саундтрек от Jerry Heil, а также убедиться, что абсолютно реально изменить жизнь к лучшему в любой момент.

17 февраля в 19:00 на Новом канале стартует проект «Від пацанки до панянки» . Пятнадцать оторв попробуют изменить свою жизнь с помощью реалити. Накануне выхода первого эпизода мы решили рассказать, что приготовил зрителям четвертый сезон.

Новые педагоги

В этом сезоне «у руля» Школы леди встанут три блондинки. Но долой стереотипы. Успешные, умные и опытные – эти женщины заткнут за пояс любого. Педагоги Школы леди очень разные по характеру. Директора Татьяну Мокриди можно смело назвать «железной леди», ведь с политикой она на «ты». В работе очень дисциплинирована, педантична и справедлива. К оторвам будет максимально требовательна. Первый заместитель директора Катерина Виноградова проведет самые сложные испытания с участницами. Неудивительно, ведь она строгая и настойчивая, но, в тоже время, мягкая и понимающая. Второго заместителя директора Ирину Зайцеву «пацанки» прозвали «феечкой». На проекте она будет отвечать за женственность участниц.

Красавчик-дворецкий

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Глядя в голубые глаза этого представительного мужчины, невозможно в него не влюбиться. Даже «пацанки» не устояли перед магнетизмом Алексея Свинторжицкого. Девочки млели и краснели, лишь завидев его. А еще они дали ему смешное прозвище. Какое – узнаем 17 февраля на Новом канале.

Интересные испытания

В этом сезоне упор не на классическое обучение леди. Зритель редко увидит «пацанок» в вечерних платьях и на шпильках. Ведь в таком наряде на холм не взберешься, с моста не прыгнешь и тяжеленые камни в овраг не сбросишь. Такими были лишь несколько психологических испытаний, которые пройдут девушки в реалити. Каждое из них направлено на развитие определенных качеств «пацанок», которые помогут им противостоять искушениям за пределами проекта.

Душещипательные истории

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

По биографиям «пацанок» можно снимать фильмы. Ведь жизнь каждой из них – настоящая драма. Например, Юлю Чигринец в детстве приковывали цепью, чтобы не путалась под ногами. От Вики Алехиной родная мать отказалась, когда той был месяц. А Викторию Кошутину отец избивал и доводил до панических атак. От каждой истории «пацанок» наворачиваются слезы, а по коже бегут мурашки.

Хитовый саундтрек от Jerry Heil

Только за первые сутки после премьеры саундтрек проекта «Від пацанки до панянки» #НеБейбі собрал почти 150 тысяч прослушиваний. Неудивительно – ведь это настоящий хит, который вышел из-под пера талантливой Jerry Heil. Певица настолько прониклась историями «пацанок», что написала песню всего за несколько дней. Слова: «Мене ростили двори і стріли, поки я справжню себе не зустріла» очень четко отображают «прошлую» жизнь участниц проекта.

Напомним,