Рамина Эсхакзай шокировала подробностями романа с Виталием Козловским: «Секса у нас не было»
В 2017 году Виталий Козловский шокировал публику своим неожиданным поступком.
Лишь изредка пара позволяла себе проронить в интервью несколько сенсационных признаний. Одно из таких Рамина сделала во время беседы с журналистами «ЖВЛ».
Сначала Эсхакзай вспомнила, как вместе с Виталием выбирала обручальные кольца. Тогда певец заявил девушке, что если они покупают дорогое кольцо, то только ей. При этом он хотел получить украшение по бартеру.
Кольца мы поехали выбирать вместе. Моя подружка в этот период выходила замуж, и у нее были кольца Tiffany & Co. Я думала, раз выхожу за заслуженного артиста Украины, то будет не хуже. Но Виталик сказал, что договорился о кольцах по бартеру. Мы поехали смотреть, и это были самые дешевые кольца, – вспоминает Рамина. – Вы представляете, как бы смотрелись эти кольца «Спаси и Сохрани» крупным планом в передаче? Но для него это был просто атрибут. Тогда я потребовала, чтобы хотя бы мне он купил красивое кольцо. Мы с папой выбрали с бриллиантами, но Виталик сказал, что это слишком дорого, и я так и не узнала, какие кольца мы берем.
Виталик говорил: «Я вкладываю деньги, поэтому напишем список, кто какие подарки забирает. Если мои гости дарят что-то девичье, то это тебе. Если деньги – это мне», – шокирует деталями ведущая. – Также он мне сказал, что у него более состоятельные друзья, чем у меня. И это будет справедливо. Я это рассказала маме, и она ответила, что не придет на свадьбу. Вот в этот момент я поняла, что что-то пошло не так.
Секса у нас не было. Он нетрадиционной ориентации или нет – я не видела, чтобы он с мужчиной целовался, занимался сексом, – говорит звезда. – Я тебе скажу, если тебе интересно и вы это пустите в эфир, когда мы целовались – он возбуждался.
Напомним,