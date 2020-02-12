Рамина Эсхакзай шокировала подробностями романа с Виталием Козловским: «Секса у нас не было»

12 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Рамина Эсхакзай шокировала подробностями романа с Виталием Козловским: «Секса у нас не было»
Блогер Рамина Эсхакзай
instagram.com/raminalalala

В 2017 году Виталий Козловский шокировал публику своим неожиданным поступком.

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Накануне свадьбы певец расстался со своей невестой – актрисой, блогером и ведущей Рамина Эсхакзай. После этого экс-влюбленные долгое время скрывали детали своего романа.

Лишь изредка пара позволяла себе проронить в интервью несколько сенсационных признаний. Одно из таких Рамина сделала во время беседы с журналистами «ЖВЛ».

Сначала Эсхакзай вспомнила, как вместе с Виталием выбирала обручальные кольца. Тогда певец заявил девушке, что если они покупают дорогое кольцо, то только ей. При этом он хотел получить украшение по бартеру.

Кольца мы поехали выбирать вместе. Моя подружка в этот период выходила замуж, и у нее были кольца Tiffany & Co. Я думала, раз выхожу за заслуженного артиста Украины, то будет не хуже. Но Виталик сказал, что договорился о кольцах по бартеру. Мы поехали смотреть, и это были самые дешевые кольца, – вспоминает Рамина. – Вы представляете, как бы смотрелись эти кольца «Спаси и Сохрани» крупным планом в передаче? Но для него это был просто атрибут. Тогда я потребовала, чтобы хотя бы мне он купил красивое кольцо. Мы с папой выбрали с бриллиантами, но Виталик сказал, что это слишком дорого, и я так и не узнала, какие кольца мы берем.

Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский / instagram.com/raminalalala
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Шокировало Эсхакзай и то, что во время подготовки к свадьбе ее бывший жених заявил, что подарки от его гостей, особенно если это деньги, он заберет себе. Девушке же должны были достаться подарки от ее подружек. 

Виталик говорил: «Я вкладываю деньги, поэтому напишем список, кто какие подарки забирает. Если мои гости дарят что-то девичье, то это тебе. Если деньги – это мне», – шокирует деталями ведущая. – Также он мне сказал, что у него более состоятельные друзья, чем у меня. И это будет справедливо. Я это рассказала маме, и она ответила, что не придет на свадьбу. Вот в этот момент я поняла, что что-то пошло не так.

Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский / instagram.com/raminalalala
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Не обошелся разговор Рамины с журналистами без пикантных подробностей. Девушка призналась, что за все время романа у нее с певцом не было сексуальной связи. При этом утверждать, что Виталий является геем, она не решается.

Секса у нас не было. Он нетрадиционной ориентации или нет – я не видела, чтобы он с мужчиной целовался, занимался сексом, – говорит звезда. – Я тебе скажу, если тебе интересно и вы это пустите в эфир, когда мы целовались – он возбуждался.

Напомним, 

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