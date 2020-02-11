Сергей Притула предсказал финалистку Нацотбора на «Евровидение-2020»
11 февраля 2020 18:00
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала
Ведущий Нового канала и Нацотбора еще раз подтвердил: с интуицией у него проблем нет.
Сергей Притула ведет на Новом, ему удалось «прокачать» свое шестое чувство.
Благодаря этому ведущий смог определить одну из финалисток Нацотбора на «Евровидение-2020» – Марину Круть.
За підсумками того, що я бачив на репетиціях, KRUTЬ зараховував до трійки фіналістів з першого півфіналу, – говорит Сергей. – У нас був доволі рівний півфінал, без яскраво вираженого фаворита. Минулого року, здається, перший півфінал теж був такий «рівненький». Марина впоралася прекрасно. Дуже приємно, що поєднання і електроніки, і чудового вокалу, і бандури зкомпілювалося, і цей пазлик вийшов дуже гарним. Настільки, що сподобався і глядачам, і журі.
Ведущий Сергей Притула / пресс-служба канала СТБ
Ви знаєте, мені в житті ніколи не вдавалося робити правильно кілька речей: барижити і грати на тоталізаторі, – говорит ведущий. – Вірніше, я одного разу спробував, а потім ще кілька місяців роздавав борги (усміхається). І тому вже десь 21 рік до букмекерських контор не підходжу в принципі.
Напомним,