Участника шоу «Зважені та щасливі-9» Колю Ворошнова избили в Киеве: «Били меня целым стадом»

11 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Участника шоу «Зважені та щасливі-9» Колю Ворошнова избили в Киеве: «Били меня целым стадом»
Участника шоу «Зважені та щасливі-9» Колю Ворошнова избили в Киеве
пресс-служба канала СТБ

Еще один участник проекта «Зважені та щасливі» пострадал от рук бандитов. По другому и не скажешь.

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В конце января в Днепре посреди белого дня избили участника 6 сезона Дмитрия Иванова, а в этот раз столкнуться с агрессией довелось мужчине, который дважды принимал участие в шоу «Зважені та щасливі».

Речь идет про победителя первого сезона проекта и ветеране АТО Колю Ворошнова. 10 февраля на дороге его избили четверо. Причина тому – упрек о нарушении ПДД. 

Николай Ворошнов после инцидента / кадр из видео
Происшествие случилось в тот момент, когда Ворошнов ехал по главной дороге на Березняках перед выездом на Дарницкий мост. Особого резонанса этой истории придает тот факт, что на пиджаке одного из нападавших был значок депутата.

Начал ему сигналить показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое, – пишет в своих соцсетях Николай. – Водитель – представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с «ухом», который сразу «обозначил» наличие огнестрельного оружия.

Участник шоу «Зважені та щасливі-9» Николай Ворошнов / instagram.com/voroshnov
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Во время словесной перепалки рядом остановилось еще одно авто, в котором также находились двое мужчин. После этого Ворошнова начали избивать все.

И здесь как начало мне «прилетать» с разных сторон. Точно так же, прям «в цель». Хорошо что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать «поднимать» с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не «ответил», но это не точно… Добрых пинков получил, – рассказывает детали мужчина. – Давно так не отгребал. Прямо ностальгия. Полно «юшки», половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри.

Полицию Ворошнов вызывать не стал. Никаких заявлений он также не писал, так как заявил, что «не верит в украинское правосудие».

Напомним,

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