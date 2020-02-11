Участника шоу «Зважені та щасливі-9» Колю Ворошнова избили в Киеве: «Били меня целым стадом»
Еще один участник проекта «Зважені та щасливі» пострадал от рук бандитов. По другому и не скажешь.
Речь идет про победителя первого сезона проекта и ветеране АТО Колю Ворошнова. 10 февраля на дороге его избили четверо. Причина тому – упрек о нарушении ПДД.
Начал ему сигналить показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое, – пишет в своих соцсетях Николай. – Водитель – представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с «ухом», который сразу «обозначил» наличие огнестрельного оружия.
И здесь как начало мне «прилетать» с разных сторон. Точно так же, прям «в цель». Хорошо что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать «поднимать» с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не «ответил», но это не точно… Добрых пинков получил, – рассказывает детали мужчина. – Давно так не отгребал. Прямо ностальгия. Полно «юшки», половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри.
Полицию Ворошнов вызывать не стал. Никаких заявлений он также не писал, так как заявил, что «не верит в украинское правосудие».
Напомним,