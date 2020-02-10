Эксперт «Топ-модели по-украински» Соня Плакидюк в детстве и сейчас: найди 10 отличий

10 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Эксперт «Топ-модели по-украински» Соня Плакидюк в детстве и сейчас: найди 10 отличий
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
instagram.com/moi_sofism

Эксперт «Топ-модели по-украински» на Новом канале отпраздновала день рождения.

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В воскресенье, 9 февраля, пока весь мир застыл в ожидании результатов премии «Оскар», эксперт модельного реалити «Топ-модель по-украински» и fashion-фотограф Соня Плакидюк отмечала свой день рождения. Главной «кице-мацице» страны исполнился 31 год. 

В честь праздника фотограф решила показать поклонникам, как выглядела 26 лет назад, и опубликовала архивный снимок в соцсетях.

Этой фотографии 26 лет, мне – пять, и я (как всегда) вся в кошачьих делах #кицямациця, – подписала снимок Соня и поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения. – Нежно целую каждого, кто подумал обо мне и написал приятность в этот день!

Fashion-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала
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И кошечек Соня собрала вокруг себя таких же рыжих, как сама. Видимо, чувство вкуса у нее врожденное. Поздравить эксперта ТМПУ поспешили топовые звезды украинского шоу-бизнеса – Оля Полякова, Санта Димопулос и многие другие. 

А отпраздновала день рождения Соня в узком кругу близких людей – с подругой Дашей Астафьевой и своим пиар-менеджером Юлией в спа-отеле недалеко от Львова. Девушки с самого утра устроили имениннице яркий праздник – с веселыми танцами, охапкой роз и множеством подарков. Настоящая девичья мечта! Вечером Соня, Даша и Юлия отправились в ресторан, где весь коллектив заведения поздравлял фотографа и душевно пел «Happy Bithday». 

Fashion-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала
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Но оригинальнее всех отметила день рождения Сони ее коллега по «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева. Вместе они отпраздновали 31-летие Плакидюк еще летом 2019-го, так как зимой ведущая Нового канала находится в Нью-Йорке и не может разделить праздник с подругой.

Fashion-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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