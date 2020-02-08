Алла Костромичева зажгла на дне рождения Пэрис Хилтон: «В квартире-лофте на Бродвее»
8 февраля 2020 23:00
Супермодель Алла Костромичева
пресс-служба Нового канала
С одной из самых известных тусовщиц в мире ведущая Нового канала познакомилась лет шесть назад. Алла уверяет – в реальной жизни Пэрис – искренняя и добрая.
Алла Костромичева.Напомним,
Что-что, а веселиться Пэрис умеет, – рассказывает Алла. – И эта тусовка была невероятной – я давно так не танцевала (прошу заметить, без капли алкоголя). Все проходило дома у Хилтон, в ее квартире-лофте на Бродвее. Было много звездных гостей – начиная от Хайди Клум, Винни Харлоу и заканчивая американскими стендап-комиками.
Пэрис Хилтон и Алла Костромичева / пресс-служба Нового канала
Пэрис – настоящая девочка, – улыбается ведущая Нового канала. – С ней всегда легко и весело. А главное, она вообще не зазнавшаяся. Несмотря на образ звезды, при личном общении Пэрис очень милая и приветливая. Это один из тех случаев, когда сценический образ затмевает реальный.
Алла Костромичева на дне рождения Пэрис Хилтон / пресс-служба Нового канала