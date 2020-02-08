Алла Костромичева зажгла на дне рождения Пэрис Хилтон: «В квартире-лофте на Бродвее»

8 февраля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Алла Костромичева зажгла на дне рождения Пэрис Хилтон: «В квартире-лофте на Бродвее»
Супермодель Алла Костромичева
пресс-служба Нового канала

С одной из самых известных тусовщиц в мире ведущая Нового канала познакомилась лет шесть назад. Алла уверяет – в реальной жизни Пэрис – искренняя и добрая.

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Вчера вечером на Нью-Йоркском Бродвее было громко и весело ведь свои 38 лет праздновала Пэрис Хилтон. На вечеринку к дочери отельного магната приехали сливки нью-йоркского общества. Среди гостей была и ведущая «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева.

Что-что, а веселиться Пэрис умеет, – рассказывает Алла. – И эта тусовка была невероятной – я давно так не танцевала (прошу заметить, без капли алкоголя). Все проходило дома у Хилтон, в ее квартире-лофте на Бродвее. Было много звездных гостей – начиная от Хайди Клум, Винни Харлоу и заканчивая американскими стендап-комиками.

Пэрис Хилтон и Алла Костромичева / пресс-служба Нового канала
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По словам Костромичевой, квартира была украшена «в стиле Пэрис»: море гелевых шариков в виде единорогов и колец с бриллиантами, игрушечные пони. Посреди лофта разместили сцену, а сбоку – диджейский пульт, за которым время от времени играла именинница. Пэрис зажигала в розовом платье с открытой спиной, пела в игрушечную помаду гигантских размеров и позировала.

Пэрис – настоящая девочка, – улыбается ведущая Нового канала. – С ней всегда легко и весело. А главное, она вообще не зазнавшаяся. Несмотря на образ звезды, при личном общении Пэрис очень милая и приветливая. Это один из тех случаев, когда сценический образ затмевает реальный.

Алла Костромичева на дне рождения Пэрис Хилтон / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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