Алла Костромичева научила дочку Александра Педана ходить на каблуках

29 января 2020 16:00 Юлия Крутиева
Алла Костромичева научила дочку Александра Педана ходить на каблуках
Телеведущий Александр Педан с дочкой Лерой
пресс-служба Нового канала

Дочь ведущего Нового канала побывала в модельном лагере Аллы Костромичевой. Лера Педан рассказала, чем ей запомнилась зимняя смена в Египте, и сможет ли она применить новые навыки в жизни.

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Диетология, фитнес, дефиле, фотопозирование, хореография... Восемь дней интенсивного обучения после затяжных зимних праздников. Неужели дочь Александра Педана Лера планирует стать моделью? По словам девушки, она не видит себя на подиуме, и поехала в лагерь совершенно за другим.

В целом, я воспринимала поездку как возможность получить новый опыт, – поделилась Лера. – Там нас учили уделять больше времени саморазвитию и уходу за собой.

Лера Педан и Алла Костромичева / пресс-служба Нового канала
Сложнее всего девушка настраивалась на занятия спортом.

Тяжело было выдерживать физическую нагрузку после зимних праздников и отдыха. Но когда прошло четвертое занятие, полюбила фитнес. Легче всего мне дались йога и вакуум живота. Я приучила себя по утрам делать вакуум. Это оказалось очень просто, легко и эффективно. У нас было много диетологии. Я теперь слежу за своим питанием. За неделю вошла в тонус после праздников, похудела, и знаю принцип, как в дальнейшем подсушиться, если захочу. Стараюсь следить за своей фигурой. Очень зашло дефиле, хотя думала, что вообще не понравится. Раньше я и минуты на каблуках не стояла. Поначалу казалось, что это очень сложно. Но потом привыкла и получала огромное удовольствие. Были у нас и занятия по фотопозированию. Теперь я знаю, куда деть свои руки в кадре, как встать, где моя «удачная» сторона, где не очень. Я веду страничку в Instagram и TikTok, и мне нужно знать свои правильные ракурсы. Так что это пригодится в будущем.

Алла Костромичева и Лера Педан / пресс-служба Нового канала
Более четырех лет Лера занимается танцами, поэтому особенное удовольствие получала от уроков хореографии.

С нами занимался очень классный хореограф Женя Лозенко. Мы были на одной волне, – продолжает девушка. – В Киеве я уже четыре года регулярно хожу на танцы. Привыкла к сцене и получаю от этого нереальное удовольствие, даже призы получала. Мне очень понравился номер, который поставил Женя в лагере. Поэтому я была максимально активной, проявляла желание что-то делать на его тренировках. И меня наградили за танцевальный номер. За эти восемь дней я получила очень много полезной информации, новые знакомства. Мне понравилось.

Дочь Александра Педана - Лера / пресс-служба Нового канала
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Если в модельном лагере был лайт-режим, то в новом шоу «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале будет горячо. Кстати, сейчас проходит голосование за участниц этого Суперсезона.

Напомним, 

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