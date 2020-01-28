Участники «Топ-модели по-украински» стали мужем и женой
28 января 2020 18:00
Топ-модель по-украински: Катя Куличенко и Егор Степаненко
пресс-служба Нового канала
Участница 3 сезона «Топ-модели по-украински» на Новом канале Катя Куличенко и участник 2 сезона реалити Егор Степаненко снялись в нежной фотосессии, где играли роль жениха и невесты. А что между ними на самом деле?
Тетя Мотя призналась, что между ними с Егором проскочила искра. Однако продолжения у этой истории пока не было. Изменилось ли что-то после новой съемки, в которой ребята изображали влюбленных?
Топ-модель по-украински: Катя Куличенко и Егор Степаненко / пресс-служба Нового канала
Это было съемка на стоки. Мы работали с Егором два дня в паре, и сделали много тематических снимков, – рассказывает Катя. – У нас была и нежная love story, и достаточно откровенная постельная сцена, и моя беременность от Егора, мы примерили роли мужа и жены, и даже снимались топлесс. С Егором работать было легко, непринужденно, несмотря на то, что были довольно таки интимные моменты. Но пока рано говорить о каких-то чувствах, мы работали как друзья, и загадывать пока не будем, получится ли что-то серьезное из этого.
Напомним,