Участники «Топ-модели по-украински» стали мужем и женой

28 января 2020 18:00 Юлия Крутиева
Участники «Топ-модели по-украински» стали мужем и женой
Топ-модель по-украински: Катя Куличенко и Егор Степаненко
пресс-служба Нового канала

Участница 3 сезона «Топ-модели по-украински» на Новом канале Катя Куличенко и участник 2 сезона реалити Егор Степаненко снялись в нежной фотосессии, где играли роль жениха и невесты. А что между ними на самом деле?

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Стоит вспомнить, что на одном из испытаний третьего сезона Катя и Егор оказались в паре, и чтобы придать съемке чувственности, поцеловались. После этого Тетя Мотя призналась, что между ними с Егором проскочила искра. Однако продолжения у этой истории пока не было. Изменилось ли что-то после новой съемки, в которой ребята изображали влюбленных? 
Топ-модель по-украински: Катя Куличенко и Егор Степаненко / пресс-служба Нового канала

Это было съемка на стоки. Мы работали с Егором два дня в паре, и сделали много тематических снимков, – рассказывает Катя. – У нас была и нежная love story, и достаточно откровенная постельная сцена, и моя беременность от Егора, мы примерили роли мужа и жены, и даже снимались топлесс. С Егором работать было легко, непринужденно, несмотря на то, что были довольно таки интимные моменты. Но пока рано говорить о каких-то чувствах, мы работали как друзья, и загадывать пока не будем, получится ли что-то серьезное из этого.

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Что же, будем и дальше следить за тем, как развиваются отношения этих двух друзей. А пока не забывайте отдавать голоса за Катю Куличенко в голосовании в «Супер Топ-модель по-украински» на сайте Нового канала, если вы хотите, чтобы девушка прошла в новый Суперсезон реалити.

Напомним,

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