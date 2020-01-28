Звезда фильма «Мэри Поппинс» бесследно пропала в Мексике: оказалась в джунглях

Звезда фильма «Мэри Поппинс» стала самой обсуждаемой персоной минувшего понедельника.

Вчера Сеть всколыхнуло известие об исчезновении Натальи Андрейченко . Представитель актрисы Ян Трунцев сообщил в Инстаграм, что она бесследно пропала в Мексике.

В субботу в три часа дня Андрейченко была в гостях у своей подруги в Канкуне. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие. Все эти дни на связь звезда больше не выходила.

В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... - пишет Трунцев. - В последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта. После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.

Актриса Наталья Андрейченко / instagram.com/natalya_andreychenko

В своем посте Ян также попросил всех, кто располагает любой информацией о местонахождении актрисы, с ним связаться.

Сын Андрейченко Дмитрий также не знает, где может находиться его мать. Мужчина надеется, что в ближайшее время все выяснится, однако не может знать наверняка, что произошло с родительницей.

Информации у нас нет. Никакой информации у нас нет на сегодняшний день, – рассказал Дунаевский. – Смотрим, как ситуация будет дальше продвигаться.

Однако сегодня утром актриса вышла на связь и записала видеообращение в соцсети. Она рассказала, что решила отдохнуть в джунглях, но забыла предупредить родных и менеджера.

Когда я приехала от своей подруги Марет домой, меня уже ждала машина, чтобы отвезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка "silence"/"молчание". В этом удивительном месте ты находишься в полном одиночестве и никто не имеет права тебя побеспокоить.

Напомним,