Лилия Ребрик рассказала, как обустраивает быт в загородном доме

27 января 2020 18:00 Юлия Крутиева
Лилия Ребрик рассказала, как обустраивает быт в загородном доме
Ведущая и актриса Лилия Ребрик
пресс-служба канала Украина

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актриса призналась, что очень любит проводить время на даче, и рассказала, чем планирует засадить там участок.

Читайте такжеАнна Седокова: Мне нравится утренний секс!
Не так давно Лилия Ребрик с мужем обзавелись загородным домом. По словам ведущей канала «Украина», они давно мечтали о даче, но подтолкнула их к такому решению старшая дочь Диана. 

Сейчас семья очень любит проводить там выходные. 

Дом у нас получился очень уютный, мы его «викохали». Мечтали о таком, но именно Диана нам дала волшебный пендель, сказав: «А давайте купим загородный дом?» Мы немного опешили, даже уточнили серьезность ее слов и понимание стоимости этого удовольствия, на что дочка со всей серьезностью ответила: «Ну, вы же работаете!» – рассказывает Лилия Ребрик. – Мне все очень нравится – там у нас есть гамак, отдельная беседка с мангалом, при чем не маленькая, а такая, чтобы там можно было собраться с друзьями. Пока для нас это место уединения, перезагрузки. За забором лес, есть возможность посидеть и «помедитировать», хотя я не сильна в вопросах медитации, но чувствую, что это что-то похожее. Потому что там хочется молчать, обниматься, просто дышать, делать какие-то выводы, о чем-то размышлять.
 

Ведущая и актриса Лилия Ребрик / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеВиктор Павлик рассекретил дату свадьбы со своей молодой возлюбленной
Телезвезда отмечает, что они еще продолжают обустраивать там быт и нередко узнают новые детали. 

Вот, например, Андрей очень хотел именно зеленый газон, а моя мечта – посадить клубнику, малинку, разные деревья. Хочу какую-то съедобную зелень – рукколу, укропчик, салат. Понятное дело, что мы не собираемся делать плантации, хотя подшучиваем, что мы к этому придем, – смеется ведущая «Ранку з Україною». – И, конечно же, для этого блага нам нужен автополив, ведь мы не каждый день можем ухаживать за нашими растениями. Но сделав его, мы столкнулись с новой проблемой – кротами! Зато теперь я знаю, как избавиться от кротов.

Лилия говорит, что в этом году все же планирует засадить участок, но даже собирать с газона сухие листья ей приносит настоящее удовольствие. 

Лилия Ребрик с мужем и дочками / пресс-служба канала Украина
Напомним,  

Облако тегов

личная жизнь звезд Лилия Ребрик социальные сети канал Украина новости

Материалы по теме

Завуч Школы леди в «Від пацанки до панянки» рассказала о том, как ей далось общение с «пацанками»
Новости

Завуч Школы леди в «Від пацанки до панянки» рассказала о том, как ей далось общение с «пацанками»
Участницы шоу «Кто против блондинок?» приглашают Леся Никитюк на «девичники»
Новости

Участницы шоу «Кто против блондинок?» приглашают Леся Никитюк на «девичники»
Говорит Украина: Меня мучает жена - я хочу ДНК для сына? (эфир от 20.01.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Меня мучает жена - я хочу ДНК для сына? (эфир от 20.01.2020)
Йоркширский пудинг на завтрак (рецепт)
Еда и рецепты

Йоркширский пудинг на завтрак (рецепт)

Популярное на сайте

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе

ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Говорит Украина: Закрытые пыточные для украинцев. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)

Говорит Украина: Закрытые пыточные для украинцев. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
В «Касается каждого» – шокирующие факты журналистского расследования убийства двух девушек в Киеве

В «Касается каждого» – шокирующие факты журналистского расследования убийства двух девушек в Киеве
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK