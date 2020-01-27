Анна Седокова: Мне нравится утренний секс!

27 января 2020 09:30 Юлия Крутиева
Анна Седокова: Мне нравится утренний секс!
Певица Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

Певица очень откровенна с подписчиками в своем Инстаграм.

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Микроблог Анны Седоковой буквально наполнен откровенными снимками, на которых артистка демонстрирует свою сексуальную фигуру в пикантных позах и провокационных нарядах. На этот раз звезда решила поговорить с фолловерами на интимную тему. 

В своей публикации Седокова рассказала о пользе утреннего секса, признавшись, что это занятие по утрам ей нравится больше, нежели вечером. В качестве доказательств всех плюсов утреннего секса Анна привела результаты исследования американского сайта.

Чем полезен и почему необходим #УТРЕННИЙСЕКС Ну что, поговорим о жарком. Нашла очень горячее исследование от специалистов. Повышает либидо и настроение. Американский сайт Mindbodygreen, ссылаясь на профессионалов, пишет, что утром организм мужчин и женщин подготовлен к сексу больше, чем в любое другое время суток. У мужчин наблюдается высокий уровень тестостерона, у женщин - эстрогена, одни из главных гормонов в организме, и влияют на либидо. Сам же секс повышает уровень окситоцина, который способствует предотвращению депрессии. Про эндорфины и говорить нечего, они выстреливают и поднимают настроение на целый день, а вот гормоны стресса, наоборот, снижаются. Значит, румянец обеспечен и без хайлайтеров. Секс вместо макияжа!

Певица Анна Седокова / instagram.com/annasedokova
Также Анна Седокова решила поделиться с подписчиками информацией, что утренний секс – лучшая альтернатива зарядке. Также специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего.

По мнению некоторых учёных, утренний секс активирует иммунную систему за счет стимуляции выработки иммуноглобулина, положительно влияет на состояние кожи и волос, укрепляет мышцы (если зарядкой вам заниматься лень), а по некоторым данным, даже кости. Ну и чтобы окончательно вас убедить скажу, что утренний секс - лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего. Теперь ты знаешь секрет по-настоящему доброго утра. Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс, а тебе?

Напомним,

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