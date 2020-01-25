Дмитрий Комаров признался, что добавляет огня в его отношениях с женой: «Такой эксперимент сделали в Сингапуре»

Последние полгода Дмитрий Комаров провел в Китае на съемках 11-го сезона программы «Мир наизнанку».

Эта длительная экспедиция стала первой, в которую путешественник отправился с обручальным кольцом. На вопрос, как изменилось его отношение к работе после свадьбы с Александрой Кучеренко, Дмитрий Комаров отвечает, что стал больше думать о безопасности.

Если говорить об обручальном кольце, конечно, жену хочется видеть чаще. Если раньше мог себе позволить уехать на 4-5 месяцев куда-нибудь и не возвращаться домой, то сейчас я этого не хочу. Поэтому приходится придумывать, как нам видеться чаще, – делится Дима Комаров в интервью КП. – Я приглашал Сашу в Китай, она приезжала, на пару дней я делал паузу в съемках, а потом она просто ждала меня в отеле, пока я был на съемках. На Новый год она приезжала в Сингапур, это достаточно близко от Китая, и мы провели время вместе. Я приезжал на ее день рождения в ноябре, мы экспромтом поехали в Прагу. Мы будто и не расставались. Хотя, казалось бы, меня не было дома много месяцев. Но то она приедет ко мне, то я – к ней. Единственное – больше приходится летать. Но это специфика профессии. По-другому – никак! Или придется не видеться месяцами. А я считаю, что это плохо.

Телеведущий Дмитрий Комаров с женой Александрой / пресс-служба канала 1+1

Кроме того, по словам Дмитрия, они с женой созваниваются каждый день. А их «заграничные свидания» добавляют в отношения огня и ярких эмоций.

Это даже добавляет какого-то огня! Так бы мы сидели дома в Киеве и специально вряд ли бы поехали с Сашей в Китай отдыхать. А так у нас – приключения. Когда мы встречаемся, не сидим на месте. Мы активные туристы. И в этом мы совпадаем, Саша тоже очень активная девушка. Она тоже любит познавать, удивляться, как и я. Саша и сама активно принимает участие в разработке маршрута, уже нашего, семейного. Иногда я даже доверяюсь ей, говорю – это твой маршрут, выбирай, как скажешь, так и будет. Такой эксперимент сделали в Сингапуре. Там она полностью решала, чем мы будем заниматься. Сделал жену гидом.

Телеведущий Дмитрий Комаров с женой Александрой / пресс-служба канала 1+1

Несмотря на все сложности поддержания отношений на расстоянии, Дмитрий Комаров продолжает безумно любить свою работу и путешествия. А последнюю экспедицию в Китай считает одной из самых впечатляющих в истории программы «Мир наизнанку».

Получилась, наверное, одна из крутейших экспедиций, которые у нас когда-то были. Мы попали в абсолютно другую Вселенную, галактику и цивилизацию. У нас, как всегда, – эксклюзивчик. На то мы и "Мир наизнанку"! Я был послушником в монастыре Шаолинь. Думаю, такие репортажи больше не найдешь. Жил в монастыре вместе со всеми монахами в течение нескольких дней, ощутил полностью их быт. Я с ними засыпал, просыпался, обедал, шел на службу, меня принимал сам настоятель, а он – один из самых влиятельных людей в Китае.

Премьера нового сезона «Мира наизнанку», посвященного Китаю, состоится на канале «1+1» 29 января в 22.45. В нем Дмитрий Комаров испытает на себе экстремальную китайскую медицину, будет танцевать с лапшой, строить ледяной город в Монголии и покажется все сложности работы при температуре минус 40 градусов.

Напомним,