Идеально к чаю! Линцерское печенье от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Ведущая программы «Ревизор-10» на Новом канале делится рецептом, который привезла с отдыха в Австрии.
Мы пробовали уже привычные брецели и шницели, а также что-то новенькое, – говорит Юлия. – Например, нежное печенье с орехами «Линц». У местных кондитеров я расспросила о его истории. Узнала интересный факт: по древнему рецепту это был пирог. Но изобретательные австрийские кулинары сделали его порционным. Согласитесь, что это очень удобно – хрустящее песочное печенье. И, конечно же, я взяла рецепт, которым охотно делюсь с вами.
Ингредиенты
- 150 граммов лесных орехов (или любых на ваш вкус)
- 200 граммов сливочного масла комнатной температуры
- 100 граммов сахара
- 1 яйцо
- 1 чайная ложка лимонной цедры
- 360 граммов муки
- половина чайной ложки разрыхлителя
- 1 чайная ложка корицы
- 150 граммов любого ягодного джема
- сахарная пудра
Приготовление
1. Сначала надо приготовить ореховую муку. Для этого обжарьте орехи в духовке или на сковородке. Затем снимите с них скорлупу. Добавьте 1-2 ложки сахара и перемелите. Это важно! Ведь если вы не добавите сахар, орехи превратятся в пасту.
2. Взбейте сливочное масло. Всыпьте в него оставшийся сахар. Туда же добавьте яйцо, цедру и ореховое муку (которую вы уже приготовили). Взбивайте все до однородности.
3. В отдельной посуде смешайте муку, чайную ложку корицы и половину чайной ложки разрыхлителя. Все перемешайте.
4. Соедините обе смеси. Замесите тесто, скатайте его в шар и заверните в пищевую пленку. Оставьте на несколько часов в холодильнике. Когда время истечет, достаньте тесто из холодильника и раскатайте между двумя листами пергамента. Так оно не будет липнуть к скалке. Вырежьте с помощью формочек или простого стакана круги, в половине из них сделайте «окошки». Вы можете использовать стаканы разных диаметров.
5. Положите кружочки теста на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при 180 градусах 10-12 минут, пока краешки печенья не станут золотистыми. Оставьте, чтобы оно остыло. Одну половинку смажьте тонким слоем джема. Сверху накройте половинками с окошками. Посыпьте сахарной пудрой. Печенье готово! Идеально к чаю!
Напомним,